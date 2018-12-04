Трендовые пуховики

Несмотря на то, что за окном мороз и ветер с колючим снегом желание модно одеваться у многих не пропало. Наоборот, с наступлением холодов так хочется чего-то не только теплого, но и красивого, оригинального.
Это желание передалось дизайнерам. Они решили, что надо усовершенствовать пуховики. Огромные дутые вещи, в которых раньше можно было превратиться в колобка, теперь стали совершенно другими. Начали появляться эффектные, своеобразные модели, подчеркивающие индивидуальность хозяйки. В этом сезоне главное отличие пуховиков и курток не только в объеме, но и в различных фасонах. Востребованы различные фактуры: лаковые, виниловые, неоновые и, конечно, - куртка золотого цвета . Цвета и оттенки на любой вкус. Это не просто объемная и теплая одежда, а настоящие шедевры портновского искусства, которые смогут удовлетворить даже самых капризных модниц.
Дополнить любой пуховик можно ярким платком, шарфом, вязаной шапкой, перчатками. Неплохо будут смотреться колготки со змеиным рисунком. Все модели пуховиков хорошо сочетаются и со спортивной одеждой, и с джинсами, теплыми свитерами и платьями.
По-прежнему в моде пуховики большого объема с асимметрией, всем своим видом они напоминают одеяло. Показывая всем, что хозяйка авантюристка. На это указывает интересный крой воротника, асимметричный подол. Длина у таких моделей либо короткая, либо средняя. Цвет должен быть ярким насыщенным. Хорошим дополнением будут джинсы с заклепками и грубые ботинки.
В этом сезоне дизайнеры с особой любовью демонстрируют лаковые и виниловые пуховики различных цветов. Такие модели хорошо смотрятся с шерстяными вещами, мехом, шелком. Блестящая, переливающаяся поверхность прекрасно сочетается повседневными нарядами, романтичными и спортивными.
В моду постепенно входят стеганые пальто и даже куртки. Стежка может быть выполнена любыми геометрическими фигурами: квадратами, треугольниками. Самыми модными считаются модели прямого кроя, под пояс и с накладными карманами.
Оригинально смотрятся неоновые модели с оттенками фуксии, ультрамарина. Дополнить их можно анималистичными рисунками. Игривые пуховики достаточно популярны и пользуются спросом.
Среди молодежи актуальны модели цвета металлик. Укороченный объемный пуховик, золотого, медного или серебряного оттенка создаст фантастический образ инопланетянки на минутку заскочившей на землю, буквально на часок. Чтобы создать более волшебный вид можно добавить темные очки.
Для тех, кто хочет иметь и шубу, и пуховик дизайнеры предлагают интересное решение, два в одном это пуховик-шуба. Одна часть меховая, а другая из плащевки. Модели могут разной длины. Выбор будет зависеть от того в чем привыкли ходить в брюках или юбках.
Так же представлены модели с градиентной расцветкой. Это когда один цвет плавно переходит в другой. Полосы на рисунке могут быть волнообразными или прямыми, а так же с вставками серебряной или золотой фактуры. В таком пуховике можно ходить не только каждый день, но и на торжественные мероприятия.