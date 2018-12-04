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У Дубні крадія засудили до 5 років позбавлення волі

Рівненська область 10-гру, 12:519 prov 0
За результатами підтримання прокурорами обвинувачення у суді засуджено до позбавлення волі 37-річного жителя міста Дубно, який вчинив злочин проти власності.
Дубенський міськрайонний суд визнав чоловіка винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.185 КК України (таємне викрадення чужого майна, вчинене повторно).
Чоловік визнав свою винуватість у викраденні ним з магазину «Єва», що у м. Дубно, предметів побутового вжитку.
При призначенні покарання суд врахував позицію прокурора, а також той факт, що чоловік раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за корисливі злочини.
Відповідно до вироку суду наступні 5 років засуджений проведе в ізоляції від суспільства.
За матеріалами Дубенської місцевої прокуратури.
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