У Дубні крадія засудили до 5 років позбавлення волі

Рівненська область 10-гру, 12:519 prov 0

За результатами підтримання прокурорами обвинувачення у суді засуджено до позбавлення волі 37-річного жителя міста Дубно, який вчинив злочин проти власності.

Дубенський міськрайонний суд визнав чоловіка винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.185 КК України (таємне викрадення чужого майна, вчинене повторно).

Чоловік визнав свою винуватість у викраденні ним з магазину «Єва», що у м. Дубно, предметів побутового вжитку.

При призначенні покарання суд врахував позицію прокурора, а також той факт, що чоловік раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за корисливі злочини.

Відповідно до вироку суду наступні 5 років засуджений проведе в ізоляції від суспільства.

За матеріалами Дубенської місцевої прокуратури.