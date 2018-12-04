На лаві підсудних – керівник підприємства та ліквідатор майна ВАТ, діями яких завдано понад 120 тис грн

Рівненська область 10-гру, 12:529 prov 0

Дубенською місцевою прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно 2 осіб – директора приватного підприємства та ліквідатора майна відкритого акціонерного товариства, які вчинили кримінальні правопорушення, що передбачені ст. ст. 190, 191 КК України (шахрайство, привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

На підставі зібраних працівниками прокуратури та поліції доказів установлено, що вказані особи підписали акт здачі-приймання виконаних робіт, пов’язаних з архівуванням документації, які насправді виконувались іншими юридичними особами.

Такими діями завдано збитки відкритому акціонерному товариству на суму понад 120 тис грн.

Відповідно до кримінального кодексу України покарання передбачено:

- за ст. 190 у вигляді штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк від 1 до 2 років, або обмеженням волі на строк до 5 років, або позбавленням волі на строк до 3 років;

- за ст. 191 у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.



За матеріалами Дубенської місцевої прокуратури.