CБУ виявила партію бурштину на понад півтора мільйона гривень

Співробітники Служби безпеки України виявили в Закарпатській області велику партію бурштину.
На стаціонарному посту «Нижні Ворота» Воловецького району правоохоронці виявили у позашляховику понад двісті кілограмів «сонячного» каменю.
Мешканець Волинської області намагався транспортувати «товар» на територію Закарпаття. Бурштин ділок перевозив у мішках на задньому сидінні автомобіля.
Орієнтовна вартість «продукції» на «чорному» ринку становить понад півтора мільйона гривень.
В межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 240 Кримінального кодексу України триває досудове розслідування.
Заходи з викриття протиправної діяльності проводились спільно з поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури.
Прес-центр СБ України.