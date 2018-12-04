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CБУ виявила партію бурштину на понад півтора мільйона гривень

Закарпатська область 10-гру, 12:579 prov 0
Співробітники Служби безпеки України виявили в Закарпатській області велику партію бурштину.
На стаціонарному посту «Нижні Ворота» Воловецького району правоохоронці виявили у позашляховику понад двісті кілограмів «сонячного» каменю.
Мешканець Волинської області намагався транспортувати «товар» на територію Закарпаття. Бурштин ділок перевозив у мішках на задньому сидінні автомобіля.
Орієнтовна вартість «продукції» на «чорному» ринку становить понад півтора мільйона гривень.
В межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 240 Кримінального кодексу України триває досудове розслідування.
Заходи з викриття протиправної діяльності проводились спільно з поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури.

Прес-центр СБ України.
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