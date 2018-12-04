CБУ виявила партію бурштину на понад півтора мільйона гривень

Закарпатська область 10-гру, 12:579 prov 0

Співробітники Служби безпеки України виявили в Закарпатській області велику партію бурштину.

На стаціонарному посту «Нижні Ворота» Воловецького району правоохоронці виявили у позашляховику понад двісті кілограмів «сонячного» каменю.

Мешканець Волинської області намагався транспортувати «товар» на територію Закарпаття. Бурштин ділок перевозив у мішках на задньому сидінні автомобіля.

Орієнтовна вартість «продукції» на «чорному» ринку становить понад півтора мільйона гривень.

В межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 240 Кримінального кодексу України триває досудове розслідування.

Заходи з викриття протиправної діяльності проводились спільно з поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури.



Прес-центр СБ України.