Автокефалія на фінішній прямій. Скільки у світі помісних церков і яке місце може отримати Українська церква

Першість серед православних церков належить Константинополю15 грудня у Києві відбудеться помісний Собор, на якому оберуть предстоятеля Української православної церкви (або Православної церкви в Україні) і затвердять її статут. Згідно з логікою, Українська церква отримає 15 місце у списку (диптиху) автокефальних церков, формально ставши наймолодшою ​​з них. Імовірно, предстоятель церкви буде носити титул митрополита.Диптих (Δίπτυχον - складений удвічі) - список православних автокефальних і автономних церков, складений виходячи з історико-політичних реалій: давнини церков, хронологічної послідовності проголошення автокефалії, політичного значення міст-кафедр перших єпископів.До Великої схизми 1054 року існувала давня "пентархія" - система п'яти патріархатів: Римський, Константинопольський, Александрійський, Антиохійський, Єрусалимський. Після Великого розколу на перше місце диптиха Православної Церкви перемістився патріарх Константинополя - Другого Риму.Під час виникнення нових держав список поповнювався новими помісними церквами. Відзначимо, що РПЦ користується своїм диптихом, відмінним від Константинопольського. Саме грецький варіант був використаний під час підготовки цього матеріалу.У диптиху не згадується Американська православна церква, яка отримала автокефалію від РПЦ в 1970 році, і з точки зору Константинополя, є автономною частиною Московського патріархату. Автокефалію Американської церкви визнали лише кілька помісних церков. Також тут не представлені автономні церкви у складі Вселенського і Єрусалимського патріархатів, а також РПЦ.У Православній Церкві налічується чотири стародавніх патріархати, титул патріарха при заснуванні нових церков не дають вже більше 1500 років, виключення з цього правила становить РПЦ. Як пише видання Cerkvarium, згідно з томосами Константинополя, Болгарська та Румунська церкви повинні бути митрополіями, але фактично вони - патріархати.№1 в диптиху, заснований в 381 році, кафедра: Стамбул, предстоятель - патріарх Варфоломій, юрисдикція: Туреччина, Крит, північний схід Греції, Україна (станом на грудень 2018 року), діаспора по всьому світу;№2 в диптиху, заснований в 42 році, кафедра: Александрія, предстоятель - патріарх (папа) Феодор ІІ, юрисдикція: вся Африка;№3 в диптиху, заснований в 37 році, кафедра: Дамаск, предстоятель - патріарх Іоанн Х, юрисдикція: Сирія, Ліван, Ірак, країни Саудівського півострова, Катар (заперечується Єрусалимським патріархатом), діаспора в Північній Америці;№4 в диптиху, заснований в середині I століття н.е., кафедра: Єрусалим, предстоятель - патріарх Феофіл ІІІ, юрисдикція: Ізраїль, Йорданія, Палестина, Катар (заперечується Антіохійським патріархатом), Синай;№5 в диптиху, автокефалія самопроголошена у 1448 році, визнана в 1589 році, материнська церква - Константинопольський патріархат. Кафедра: Москва, предстоятель - патріарх Кирило, юрисдикція: Росія, Білорусь, Молдова (паралельно з Румунською церквою), Україна (оскаржується), Естонія та Фінляндія (паралельно з Вселенським престолом), Центральна Азія, Північна Америка, Японія.№6 в диптиху, заснована в IX столітті, автокефалія з 1219 року, материнська церква - Константинопольський патріархат. Кафедра - Белград, предстоятель - патріарх Іриней, юрисдикція: Сербія, Чорногорія, Македонія (оскаржується), Хорватія, Боснія і Герцеговина, Словенія, Чорногорія, діаспора.№7 в диптиху, заснована в V столітті, автокефалія з 1865 року, материнська церква - Константинопольський патріархат. Кафедра - Белград, предстоятель - патріарх Данило, юрисдикція: Румунія, Молдова (паралельно з РПЦ), діаспора.№8 в диптиху, заснована в IX столітті, автокефалія з 1872 року (визнана Константинополем в 1945 році), материнська церква - Константинопольський патріархат, предстоятель - патріарх Неофіт, юрисдикція: Болгарія, діаспора.№9 в диптиху, заснована в 317 році, автокефалія з 486 року, материнська церква - Антіохійський патріархат, кафедра: Тбілісі, предстоятель - патріарх Ілія II, юрисдикція: Грузія, діаспора.№10 в диптиху, заснована в середині I століття, автокефалія з 431 року, материнська церква - Антіохійський патріархат. Кафедра - Нікосія, предстоятель - архієпископ Хризостом ІІ, юрисдикція: Кіпр.№11 в диптиху, заснована в середині I століття, автокефалія визнана в 1850 році, материнська церква - Константинопольський патріархат. Кафедра - Афіни, предстоятель - архієпископ Ієронім II, юрисдикція - Греція, крім північних областей країни і Афона.№12 в диптиху, заснована в Х столітті, автокефалія з 1937 року, материнська церква - Константинопольський патріархат. Кафедра: Тирана, предстоятель - архієпископ Анастасій, юрисдикція - Албанія.№13 в диптиху, заснована в Х столітті як частина Київської митрополії, автокефалія з 1924 року, материнська церква - Константинопольський патріархат. Кафедра: Варшава, предстоятель - митрополит Савва, юрисдикція: Польща, Південна Америка.№14 в диптиху, заснована в IХ столітті, автокефалія з 1998 року, материнська церква - Константинопольський патріархат. Кафедра: Пряшів (Словаччина), предстоятель - архієпископ Ростислав, юрисдикція: Чехія і Словаччина.