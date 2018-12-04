В Рівному дебатували про права людини

Рівненська область 11-гру, 10:179 prov 0

В Рівному влаштували дебатний турнір на тему «Рівні рівності». Він відбувся 8 грудня в рамках 15-ого Мандрівного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA в Рівненській області.

Основою для пошуку суперечливих тверджень, теорій та аргументів, які під час гри використали дебатери, став фестивальний фільм «Вихідний». У ньому йдеться про події в південному українському місті, де люди вийшли відзначити важливе державне свято. Старі та нові символи, пошук ідентичності та можливість порозуміння між людьми, які, хоч і живуть на сусідніх вулицях, проте стають все далі й далі одне від одного. «Вихідний» – це портрет міста і, водночас, людей, які в ньому живуть.

Власне, на основі цього фільму та висвітлених у ньому конфліктів і сформували теми для дебатів. Так, гравці дискутували над такими твердженнями: «Право на свободу вираження ідей не повинне обмежуватися навіть умовами військового стану», «Кінофестиваль – кращий формат поширення інформації про права людини», «Заборона будь-якої ідеології недопустима, крім випадків прямої загрози життю людей».

Дебати відбувалися в так званому британсько-парламентському форматі. Тобто на одному майданчику грали 4 команди – дві команди «уряду» і дві - «опозиції».

Загалом участь у змаганні взяли 18 гравців. І це не лише рівняни, а й гості з Луцька, Львова та Вінниці.

Вони провели 3 дебатні раунди. Учасниками фінальної гри стали три рівненські команди й одна львівська. В результаті 1-е місце посіла команда «Аліса» (Рівне), в якій грали Вадим Райков та Оксана Коночук. 2-е місце в команди «Тостер» (Рівне) у складі Дмитра Круглова та Юрія Карпача. 3-є місце - у гравців команди «Давай без скоровомовок» (Львів) Аскольда Вільхи та Олександри Давидової. 4-е місце посіла команда «Вегас» (Рівне) у складі Іванни Кушнір та Руслана Власюка.

«Основними критеріями, якими керувалися, оцінюючи гравців, є рівень доведеності аргументів. Ми звертали увагу, наскільки вони правдиві, реалістичні, а також наскільки логічним був той ряд, який вибудовували представники «уряду» чи «опозиції», - пояснює Максим Ніщий, який на змаганнях був суддею.

За гру в фіналі всі учасники отримали винагороди з призового фонду. Відповідно 1 місце - 800 гривень, 2 місце - 600, 3 і 4 - по 400.

Формат дебатів зараз популярний, бо це хороша можливість «прокачати» мізки, переконують гравці. Крім того, цей формат дозволяє розглянути тему більш глибоко і всебічно. Адже, за умовами гри, учасники відстоюють протилежні погляди на одну й ту ж проблему.

Захід організований спільно Рівненським осередком Федерації дебатів України, Рівненською обласною універсальною науковою бібліотекою та РОГО «Комітет виборців України».

Мандрівний міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA проходить за підтримки Посольства Швеції в Україні, Посольства США в Україні та програми Culture Bridges, що фінансується Європейським Союзом та здійснюється Британською Радою в Україні в партнерстві з EUNIC – Мережею національних інститутів культури Європейського Союзу.

Інформаційний відділ РОГО КВУ.