Шпиталь на колесах від Рівненщини – у подарунок військовослужбовцям

Шпиталь на колесах отримають військовослужбовці, що перебувають у зоні бойових дій.Такий подарунок вже невдовзі передадуть їм з Рівненщини.Автомобіль використовуватиметься для проведення медичного огляду та малих хірургічних втручань поранених.Ідея створення мобільного шпиталю належить волонтеру Ігору Хникіну та кіборгу з Рівного, начальнику управління інфраструктури та промисловості ОДА Федору Мисюрі:«Потреба у такій техніці у зоні бойових дій велика. Завдяки їм можна оперативно надати першу медичну допомогу пораненим. Саме тому, коли до мене звернулися волонтери за проханням відремонтувати автомобіль, ми спільно взялися за вирішення цієї справи».Шпиталь облаштували на базі автомобіля Renault, який донедавно належав обласному спеціалізованому диспансеру радіаційного захисту населення. Транспорт був «не на ходу», бо довгий час простоював. Саме тому потребував капітального ремонту.До справи активно долучилися небайдужі жителі Рівненщини.«Відгукнулися допомогти мої друзі-парашутисти з Рівненського авіаспортклубу. Вони закупили акумулятори та рідини для автомобіля. Ще одним спонсором виступило підприємство, що веде діяльність у Квасилові Рівненського району. Його заслуга – це новенька гума для шпиталю. Ще один мій товариш, учасник бойових дій в Афганістані Олексій Андріюк теж допомагав у ремонті. Окрім того, він зібрав продуктову гуманітарну допомогу, яку передамо хлопцям у зоні бойових дій», - розповів Федір Мисюра.До справи долучилися й працівники перевізника «Корецьавтотранс». Хлопці провели усі ремонтні роботи шпиталю. При чому безкоштовно. «Особливу вдячність висловлюю цьому підприємство», - наголосив Федір Мисюра.Окрім того, тут встановили автономне опалення.Результат півторарічної спільної роботи – відремонтований мобільний шпиталь, що передадуть в одну із донецьких бойових частин. Зараз автомобіль має місце для огляду лікарем пораненого. Проте його планують доукомплектувати на місці за призначенням.Прес служба РОДА.