На Рівненщині надходження від користувачів корисних копалин склали майже 50 мільйонів гривень

Рівненська область 13-гру, 10:329 prov 0

За одинадцять місяців 2018 року платники рентних платежів - надрокористувачі поповнили загальний бюджет країни на 48,2 млн. гривень. У порівнянні з аналогічним періодом 2017 року надходження збільшились на 70 %, або на майже 20,3 млн. гривень.

Згідно з розподілом коштів до державного бюджету спрямовано 34,6 млн. гривень. Натомість у розпорядженні місцевих громад регіону залишилось більше 13,6 млн. гривень надходжень від користувачів надр.

З метою забезпечення повного обліку платників рентної плати за користування надрами фахівці фіскальної служби проводять звірки переліків суб’єктів господарювання, яким видано спецдозволи на користування надрами та дозволи на спеціальне водокористування з переліком платників, які надають до органів ДФС податкові розрахунки.

Якщо протягом шести місяців суб'єкти господарювання не сплачують або платять рентну плату у неповному обсязі, вони можуть бути позбавлені дозволів на спеціальне водокористування та користування надрами для видобування корисних копалин

«Унікальний природно-ресурсний потенціал Рівненської області при його ефективному використанні є однією з найважливіших передумов стійкого розвитку регіону та якості життя, і тенденція до зростання надходжень рентних платежів сприятиме його збереженню і відновленню» - зазначила заступник начальника ГУ ДФС у Рівненській області Зоя Хоній.

ГУ ДФС у Рівненській області.