У селі на Поліссі будують багатофункціональний спорткомплекс

У селі Бродниця Зарічненського району «з нуля» будують сучасний спортивно-культурний комплекс. На сьогодні він готовий на 60%У багатофункціональному закладі буде актова, спортивна, тренажерна і тенісна зали . Його обладнають за сучасними вимогами та адаптують для різних ігрових видів спорту. Новенький комплекс зможе відвідувати 150 спортсменів одночасно.«Наше село дуже спортивне. А футбольна та волейбольна команди завжди займають перші місця навіть на рівні області. Радію, що невдовзі команди зможуть повноцінно готуватися до змагань», - розповідає сільський голова Віталій Полюхович.Спортивний об’єкт стане візитівкою всього району. Адже село Бродниця, у якому будується споруда – перше на в’їзді до Зарічного. А тому саме сюди зможуть доїжджати спортсмени з Володимирця та Дубровиці.За рік будівельники звели приміщення і накрили дах. В енергозберігаючій будівлі повністю утеплили підлогу, фасад, стіни, стелю та горище.Зараз тут встановлюють радіатори, підключають освітлення та опалення. Невдовзі розпочнуть облаштовувати душові кабіни та приміщення роздягальні керамічною плиткою. Потому будівельники працюватимуть над оснащенням спортивної зали та над благоустроєм території.Прес служба РОДА.