Міністерство освіти і науки України посприяє робітничим професіям завдяки просвітницькій діяльності

Дякуючи діяльності що популяризується МОН надасть значимості та авторитет професійній освіті.У нашій країні щодень все менше осіб здобувають фахову освіту. До того ж потреба у спеціалістах дедалі більшає. У Німеччині долали таку ж ситуацію за допомогою просвітницької діяльності, яка вкрай позитивно позначилась на авторитетності та значимості простого робітничого фаху.Міністерство освіти і науки готове прикласти усіх зусиль, щоб надати підтримку кампанії. Воно залучить можливі резерви та весь потенціал. Проте для цього важливе приєднання підрядників з робочих місць. Про це повідомила Міністр освіти Л.Гриневич на зустрічі з головуючими підприємств легкої індустрії дев’ятнадцятого жовтня.Наразі у нас є ряд неприємностей, які ослаблюють фахову освіту, унеможливлюють її розвиток та задоволення потреб ринку працевлаштування. Сюди відноситься й старе устаткування, через яке кожного року доводиться виділяти чималі кошти для осучаснення освітніх установ. Також це слабка освіта, та навіть неосвіченість. Щоб виправити цю ситуацію, доводиться удосконалювати вимоги, більш відповідально залучатися підтримкою роботодавців для процесу росту індивідуальної освіти.Проте цих дій мало. Ми маємо надати значимості професійній освіті, аби вона була доступною, важливою та потрібною для усіх випускниківСуспільство має переконатися, що стале удосконалення особистості – запорука гарної освіти.Це перспектива гідного заробітку змолоду. У керівництва держави наявний гарантований потужний фонд можливостей, щоб просувати подібну інформацію. Хоча міністр зауважила, що держава запрошує до спільної діяльності якнайбільше осіб, що надають робочі місця. Представники компаній підкреслили, що дуже важливим залишається факт розуміння дітьми гідної оплати праці на виробництві. Йде мова про зарплатню від семи тисяч гривень.Директор виробництва текстилю «Ярослав» О.Барсук зауважив, що великою досадою є великий термін підготовки спеціалістів у ЗПО (закладах професійної освіти). Він повідомив, що для того, щоб бути швачкою вистачить шести місяців. Як показує практика, такій спеціальності вчать щонайменше 12 місяців, або й усі 18, що забирає багато часу. В цей період діти можуть займатися працею та заробляти реальні кошти. Ще одним тягарем, на його думку, саме для приватних підприємців, є чиновницький устрій, що займається влаштування осіб, які не досягли 18-го віку.- Спробуйте уявити такого працівника. Для його працевлаштування необхідно підготувати та затвердити неможливу кількість документів! Якщо вирішити хоча б це питання, можна говорити про покращення положень зайнятості.Олександр назвав легку промисловість в нашій країні прибутковою та пояснив, що прибутки складають приблизно п’ять відсотків доходів до бюджету держави, відтак лояльність підприємств цієї галузі необхідна країні.Пріоритетом є спільна діяльність та побудова необхідних вимог. Міністерство освіти і науки покаже, як можливо змінивши стандарти зменшити тривалість навчального процесу для різних галузей освіти. Якщо говорити про прийом осіб, яким не виповнилось 18 років, варто підкреслити, що вони знаходяться у тісному зв’язку з МСП (Міністерство соціальної політики). Ми будемо партнерами та сподвижниками, готові заручитися підтримкою для розгляду створених умов. Проте слід знати і пам’ятати, що влаштування повнолітніх осіб завжди процес простіший, адже вони повністю відповідають за себе. Відтак, мають бути опікуни, що за цим наглядають та безпечні умови.Тому має бути дорослий, який цим опікується, і розумні вимоги безпеки. Непомірний, перебільшений бюрократизм треба зняти, – дала відповідь міністр освіти.