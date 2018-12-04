Для тих, у кого завтра вже сьогодні

У нашій країні вже втретє проводиться наукова конференція унікальних тінейджерів — «Завтра». Нинішні підлітки вельми несхожі на власних батьків в цьому ж віці. Вони вже є сформованими особистостями, у багатьох з яких є власні далекосяжні творчі плани.Планується конференція 24 листопада поточного, 2018 року в місті Київ. Точна адреса заходу — вулиця Антоновича, будинок 50. Конференц-зал «Депо».Цього року на поточному заході плануються виступи найуспішніших представників покоління нинішніх підлітків. Хлопці розкажуть про свої досягнення й поділяться успіхами досягнення поставлених ними самими ділових цілей. Крім того, планується серія воркшопів, що проводяться перспективними представниками старшого покоління. На них підліткам будуть показані можливі рішення різних, що цікавлять їх проблем. Своєрідним десертом стане хакатон «Головоломка». В рамках цього представлення вісім команд стануть ділитися цікавими творчими завданнями зі спробами їх правильно вирішити.Багато сучасних підлітків талановиті, амбітні, мають безліч творчих перспектив та можливостей самореалізації. Всі вони сповнені творчих ідей й тягнуться до постійного самовдосконалення. В рамках заходів даної конференції вони ділитимуться методами самореалізації, розповідатимуть, як їм вдається шукати себе, виявлятимуть власні прагнення та їх належним чином реалізовувати. Діти поділяться з усіма охочими слухачами власними рецептами успіху, розкажуть, як створювати мрію і йти до неї. Багато з них готові поділитися власним досвідом і рецептами переживання поразок, здобуття творчих перемог, виявлення та виправлення допущених помилок. Багато мають досвід пошуку та залучення в процес однодумців, а також всіх тих, хто здатний прискорити процес.Багато з них через якихось двадцять леї стануть видатними вченими, будуть очолювати держави і провідні компанії різних галузей. Хтось із них стане видатним дизайнером, хтось буде блиском захищати і відстоювати права людини. завтра або в 2038 році вони вже будуть дорослими і стануть створювати робочі місця, впливати на еволюцію держави і суспільства. Саме тому нам — сучасним дорослим, треба розуміти їх потреби, знати як вони мислять, оцінюють поточну ситуацію, які генерують ідеї, яким чином використовують наявні можливості свого емоційного інтелекту.Всі спікери описуваного заходу молоді, активні, відкриті, користуються успіхом у слухачів і їх повагою. Вони дослідники і винахідники, які прагнуть трансформувати економіку, вони ж створюють нові, ефективні проекти, які в майбутньому дадуть прибуток індустріальній сфері. У них багато креативу і життєвої енергії, всі вони не бояться виступів перед великим скупченням людей, багато з них мріють особисто брати участь в космічних дослідженнях.

Джерело https://vseosvita.ua/news