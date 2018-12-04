Почему все едут в Прагу

Прага стала главной туристической точкой Европы благодаря своей доступности, ценам, культуре, архитектуре и кухне. И не удивительно, ведь кроме прекрасных зданий, невероятной истории и захватывающих дух видов столица Чехии предлагает отдых для всех. Прага – именно то место, где есть все. Абсолютно все, это не шутка. Кроме того, если вы один из тех, кто хочет попробовать в этой жизни все, не обязательно ехать в Амстердам, чтобы посетить такие знаменитые кофе-шопы.
Перед тем, как ехать/лететь в в Прагу из Киева стоит заранее продумать путь к аэропорту, с самолета до отеля (такси возле аэропорта лучше не брать), где поменять деньги и обзавестись картой. Несколько вещей и ваш отдых будет прекрасен.
Для того, чтобы попасть в те торговые центры нужно разобраться с транспортной системой Праги. На метро и общественный транспорт одноразовые билеты разные, однако однодневные и трехдневные проездные билеты действуют на все виды транспорта. Вышеупомянутые торговые центры находятся на конечных станциях желтой ветки.
Культура и кухня - достойны отдельных похвал и восторженных слов. Культура Чехии тесно связана с мистикой. Замки, подвалы, с которыми связаны странные истории, здания, в которых, по слухам, живут самые настоящие духи и призраки. А как магически выглядит Прага туманным вечером. Что касается кухни – это рай для мясоедов, ведь самым главным традиционным блюдом является свиная рулька, томленая в печи с овощами и кореньями. Дамам, скорее всего, не понравится жирное мясо в горшочке, поэтому для них есть альтернатива – чешские десерты. И, конечно, не стоит забывать о пиве, которым так знаменита Чехия. Светлое, темное, настоянное на различным ягодах, фруктах и специях – каждый найдет себе напиток по душе. Основной плюс – от такого пива не так сильно пьянеешь, оно не вызывает никаких плохих реакций организма, от него не толстеют. Да-да, чехов с пивным животом редко можно встретить, хотя пива они пьют много. Также стоит сходить и съесть чешских супов. Густые, горячие, с чарующим ароматом – идеальны для холодного времени года.
Туристические места сосредоточены в центре Праги по обе стороны реки. Однако чтобы прочувствовать настоящий дух столицы стоит уехать чуть дальше и найти маленькие улочки и дворики, зеленые районы, маленькие кофейни, где подают горячий и ароматный кофе, где ходят простые чехи , не раздраженные туристической толпой, которая постоянно снует туда-обратно 24/7. Но туристический центр тоже не стоит забывать, особенно мосты, виды с которых завораживают в часы заката.
Шоппинг в Праге хорош своим разнообразием и обилием, кроме всего прочего торговые центры в центре ориентированы именно на туристов, там всегда есть разнообразие и новые коллекции, однако толпа возле примерочных не даст расслабиться и насладиться покупками в полной мере. Чтобы избежать подобной ситауции, можно поехать в торговые центра, где, как правило, ходят за покупками местные жители. Станции метро Зличин и Черный мост – две точки, где расположены крупнейшие торговые комплексы города, там же есть и большие строительные магазины, Икеа. Смысл и магазины все те же самые, а толпы и спешки нет никакой, иногда есть приятный бонус в виде скидок на те товары, которые продаются по полной стоимости в центре.