С Днём Рождения, госпожа Скадовская

Прошло уже больше 150 лет с того дня, как на свет появилась первая женщина, награждённая Нобелевской премией. Произошло это 7 ноября 1867 года в Варшаве. Великой женщиной она смогла стать в эпоху, когда нивелировались все попытки женщин добиться равноправия в обществе. Она всегда отличалась активной жизненной позицией, сочетала научную деятельность с преподавательской. В её послужном списке преподавателя сотни лекций, прочитанных в ведущих европейских университетах. Она получила две Нобелевские премии, в области физики (1903) и химии (1911).Чтобы продемонстрировать величие этой женщины просто приведём несколько фактов из её жизни.В начале прошлого века она получила высшее образование сначала в тайном университете, где преподавали настоящие профессора, но тайно. Женщинам в ту пору получать какое бы то ни было образование было запрещено.У Марии была старшая сестра — Броня, которая тоже мечтала об обучении в Сорбонне. Чтобы помочь сестре осуществить её, Мария довольно долго служила гувернанткой, пока сестра не закончила медицинский институт. После окончания обучения в Париже и освоения профессии врача, Броня взяла сестру учиться к себе.Мария Склодовская-Кюри с мужем открыли миру ряд химических элементов, один из них получил название в честь родины учёной — Польши — полоний.Своим талисманом Мария Склодовская считала некую необычную ампулу. В ней содержалось вещество, над открытием которого семейная пара учёных работала непрерывно в течение 12 лет. Эту ампулу с радием Мария поместила на цепочку в качестве подвески. Никаких приёмов защиты от воздействия радиоактивных веществ Мария в работе не использовала, при этом её удалось прожить 66 лет и родить двух здоровых дочек.Мария Склодовская-Кюри вошла в историю как первая женщина, которая проводила лекции в Сорбонне.В годы Первой Мировой войны Мария Склодовская вместе с дочерью объезжала госпитали с новым рентгеновским аппаратом. Вместе они обучали врачебный персонал работе с этим новым для них прибором.Ирен Кюри — старшая дочь Марии стала женой химика, продолжив тем самым научную семейную династию. Через 24 года после матери она также получит Нобелевскую премию.Супруги Кюри озвучили мнение, что радий можно успешно применять для лечения опухолей. Результатом стал резкий скачок цен на вещества, которые являются источниками этого элемента. Однако, Мария Кюри отказалась оформлять патент на изобретение. По её мнению наука не должна использоваться в коммерческих целях, поскольку такой подход противоречит самому её духу.