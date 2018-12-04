Ещё один способ привить ребёнку любовь к чтению

В Одессе закончился книжный фестиваль «Зелёная волна». Несмотря на то, что событие уже позади, хочется вспоминать о нём снова и снова.После того, как интернет прочно вошёл в нашу жизнь и получили широкое распространение электронные носители информации, весь мир стал задаваться одним вопросом: «Выживут ли в таких условиях многочисленные печатные издания?» Дискуссии по этому вопросу ведутся до сих пор, при этом общество разделяется на две основные группы: одни считают, что книга в своём традиционном виде скоро перестанет существовать, другие полагают, что бумажные носители переживут любые времена и условия и выдержат конкуренцию с носителями электронными.Интересно, что по мнению основной массы специалистов ребёнка надо приучать к книгам, несмотря на кажущуюся простоту, многофункциональность и информационную ёмкость современных электронных девайсов. По данным научных исследований человек гораздо лучше усваивает информацию, которая может быть материально реализована. При чтении бумажной книги у человека одновременно задействуются четыре канала восприятия информации: визуальный, тактильный, аудиальный, а также тот, что несёт ответственность за перцепцию запахов. Что касается электронных носителей информации, они способны задействовать исключительно зрение и слух.Весьма важным аспектом остаётся сохранение культуры книжного чтения и популяризация книги среди населения нашей страны. Именно на реализацию этих задач направлены мероприятия, в центре которых стоят литература и издательская деятельность. Фестиваль «Зелёная волна» представляет собой мероприятие, из числа наиболее популярных, проводится ежегодно в Одессе под тёплым, южным солнцем.Фестиваль идёт четыре дня, программа начинается ранним утром и продолжается почти до полуночи. Все читатели попадают в неповторимую атмосферу, наполненную огромной любовью к книгам и надеждой на них. В этом году участие в программе фестиваля приняли свыше 11000 любителей книжного чтения. Такие проекты вносят огромный вклад в развитие культурных традиций новой украинской интеллигенции и в этом их огромная польза.Организаторами фестиваля была выделена и огорожена территория для проведения интерактивных занятий с подростками и детьми — «Территория юности». Театр теней, декламация стихов, проведение мастер-классов по литературному творчеству уместились в рамки этой территории. Конкурсные программы и презентации новых книг помогали участникам лучше узнать друг друга, проникнуться атмосферой любви к чтению и печатному слову.