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Рівне:

Оформление ванной комнаты декоративными наклейками

Общая 13-гру, 19:599 prov 39
Не все люди хотят тратить бешеные деньги на глобальное обновление интерьера, вместе с тем, не каждый владелец жилого помещения готов мириться с надоевшей обстановкой.
В связи с этим, специалисты в области дизайна предложили еще одну идею быстрого оформления интерьера при помощи виниловых наклеек, которые превосходно клеятся на межкомнатные легкие перегородки, а также на окна, полотна дверей или на фасады корпусной мебели.
Такие наклейки стоят совершенно недорого, легко снимаются, а это значит, что их при необходимости можно удалить и заменить новыми.
Все дизайнеры без исключения признали, что виниловые наклейки являются единственным моментальным средством для обновления обстановки. Изменить интерьер можно всего за каких-то тридцать минут, а таких прекрасных и быстрых результатов перевоплощения обстановки в помещении невозможно добавить ни интерьерной краской, ни рулонными обоями.
До недавнего времени такой удобный, моментальный, недорогой и очень оригинальный способ оформления использовался только для изменения интерьера кухни или детской кухни. Однако сейчас все чаще виниловые красочные наклейки используют и для быстрого оформления ванной комнаты, так как в таком помещении они смотрятся еще более выигрышно.
Тех людей, которые пока еще впервые слышат о таких стикерах для декорации помещений, интересует вопрос о том, можно ли использовать такие яркие виниловые наклейки в ванной комнате, ведь в ней наблюдается повышенная влагостойкость.
На самом деле, такие декоративные стикеры прекрасно чувствуют себя в любых условиях, они не портятся даже при непрерывном воздействии влаги, просто их поверхность периодически нужно протирать сухой тряпкой.
Те люди, которые хотели бы украсить виниловыми наклейками ванную комнату в своем жилище, задаются вопросом о том, какие именно варианты таких декоративных стикеров выбрать. Изготовлением стикеров в Киеве занимается компания «Sticker». На их сайте https://sticker.com.ua/produktsiya/stikery представлен широкий выбор разного рода товаров.
Что именно выбрать, конечно, однозначно ответа нет, так как у каждого человека имеются свои предпочтения, помимо этого, следует также учитывать и вкусы других членов семьи. Так, к примеру, если в доме имеются ребятишки, то можно приобрести для оформления стен или сантехники в ванной комнате какие-то дизайнерские наклейки с мультяшными героями или просто с рисунками морской тематики.
Выбирать нужно стикеры с веселыми изображениями, которые настолько понравятся ребенку, что его не нужно будет заставлять идти мыться, так как он сам быстро и удовольствие пойдет в ванную комнату.
Если в доме проживают только взрослые люди, то для ванной комнаты можно приобрести виниловые декоративные стикеры какой-то нейтральной морской тематики, это могут быть изображением русалок, лодок и целых кораблей, а также дельфинов. Разместить такие наклейки можно непосредственно на ванной, на стенах, отделанных кафелем, на стеклянных стенках душевой кабины или просто на поверхности зеркала.
Те, кому не нравятся слишком крупные и яркие картинки, могут приобрести для ванной комнаты замечательные наклейки виниловые в виде декоративных бордюров, которые можно приклеивать по периметру фасадов шкафчиков, а также на стенах или вместо плинтусов.
Те, у кого в ванной комнате имеются окна, могут приобрести специальные витражные виниловые наклейки, которые не только скроют от чужих взглядов обстановку ванной, но и украсят помещение. В дневное время через такие витражные виниловые наклейки будет беспрепятственно проходить солнечный свет, который сразу же окрасится в сочные цвета и создаст в помещении красивую игру цветов.
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