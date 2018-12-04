«Інноваційна діяльність в освіті сьогодення»: форум, що змінив уявлення про майбутні часи

Чим приголомшувало та одночасно цікавило величезне освітнє свято, яке зібрало навколо себе більш як тисячу партнерів і гостей в одній будівлі?23 жовтня запустила діяльність Десята Міжнародна виставка “ Інноваційна діяльність в сучасній освіті – 2018”.Це найбільший в Україні професійний захід освітнього середовища. Його мета – презентувати нові розробки, обмінюватися напрацюваннями, узагальнювати та поширювати інноваційні педагогічні, наукові досягнення. Тут зібрались гості різноманітних закладів освіти, наукові установи, корпорації, заклади професійної (професійно-технічної) освіти, тощо.Що відбувалося першого дня та які теми обговорювали працівники освіти– знає преса «Всеосвіти».Усі персони, що представляли найрізноманітніші освітні організації презентували напрацювання, комплекси освітніх компонентів, і т.д. З десятої години ранку відбувалися показові уроки, презентації, форуми, на честь освіти та Нової української школи.Характерною ознакою Нової української школи є організація освіти сьогодення, що буде впливати на гармонійний розвиток особистості. На виставці увагу привернули нові меблі для роботи учнів. Усі вони сертифіковані відповідно до стандартів якості. Обличчя корпорації “Сектор плюс” Олександр детально описав процес постачання парт до українських шкіл. Він підкреслив, що вони досилаються у класи за десять робочих днів.На форумі були продемонстровані забави, які педагоги використовуватимуть у професійній діяльності.ТМ «Розумники» показала особисто розроблені забавки, які будуть мати вагоме місце на уроках з наймолодшими.Конференція приголомшила присутніх робототехнікою. Всесвіт інформаційних технологій з кожним днем все більше розвивається. STEM-освіта, як напрям дуже популярна сьогодні. Представник корпорації “Boteon” Тетяна, повідомила специфіку діяльності навчального центру і пояснила їх цінність: “Boteon” – це модерний центр такої освіти. Наша компанія займається поставками конструкторів учням для кращого пояснення навчальних тем. Наприклад сьогодні учні на уроці дивляться будову моделей, а завтра – досліджують та дізнаються, з чого вони виготовлені. Гості спостерігали за роботами, вчилися ними управляти.І. Каплаушенко, повідомив про електронний підручник, схвалений Міністерством освіти та науки.Найважчим етапом були стислі терміни розробки.Відповідно до положеннь вони повинні повністю озвучуватися.Наступним був А.Табачин, який продемонстрував освітнє програмне забезпечення MozaBook 4.5. У ній наявні вісім підручників. Відбувся показ електронних підручників. Вони майорять захопливими завданнями. Чудовим моментом було демонстрування тривимірних книг.Справжні чари показала директор «Фасбінд Україна» О.Казанська. Це книги, які транслюють тривимірні зображення за допомогою мобільного застосунку на смартфоні.

Джерело https://vseosvita.ua/