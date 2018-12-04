Печать. Виды печатания в онлайн типографии Принтми

Существуют различные типы печати, которые выполняются в разных местах печати. Заказать цветную печать в Киеве можно на веб-сайте онлайн-печати, где перечислены типы печати, выполняемые на различных продуктах, которые печатаются.
Некоторое печатание предназначено только для некоторого продукта. Точечная УФ-печать используется для придания блеска только на нужных участках изделия, а не на всем изделии. Например, на логотипе предприятия, чтобы его можно было открыто и четко видеть. Изображение, которое нужно выделить, также применяется к этим продуктам.
Размер, доступный для этого типа печати является 3.5” * 2 в количестве от 500 до 10000 и выше. Цены отличаются, но чем больше количество, тем меньше денег вы платите, по сравнению с печатью по одному. Можно выбрать количество, которое он или она хочет, и это делается в очень быстрой форме, где доставка также осуществляется менее чем в оговоренное время. Основная цель - добавить глянец только к нужным областям, а не ко всей части.
Важность точечной УФ-печати
Печать пятна главным образом использована, когда печатаете визитные карточки. Это добавляет уникальности картам. Когда кто-то хочет применить высокий блеск на визитной карточке, то это то, что нужно. Взгляд, который дается лоском пятна, делает часть для того, чтобы посмотреть очень славным и очень откровенным. При прикосновении к блеску становится приятно, так как он очень впечатляет руки. Чувство делает их быть дифференцированным от традиционных визитных карточек. Можно также добавить цвет, который вы хотите до тех пор, пока бизнес сохраняется.
Качество, которое используется при печати этих дешевых меню, имеет высокое качество и использование полного цвета, где элегантный низкий глянец используется на них, как они печатаются. Это все сделано для того, чтобы они имели хороший и впечатляющий вид со стороны заказчика. Количество от 100 до 25000. Это делает клиента, который разместил заказ, удовлетворенным. Размеры, которые обычно используются - 8.5 *11, 8.5 *14 см и 11 * 17 дюймов. Клиент имеет возможность выбрать. Документов на выбор также много. Наиболее предпочтительным для большинства клиентов является размер, который используется в печати учебников. Предусмотрены также варианты складывания, которые понравятся клиенту. Тип используемой печати- офсетная печать.
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