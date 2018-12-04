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Рівне:

За апеляційною скаргою прокурора розбійника засудили до реального покарання

Рівненська область 14-гру, 13:319 prov 51
За результатами розгляду апеляційної скарги Рівненської місцевої прокуратури скасовано вирок суду першої інстанції в частині призначеного покарання 29-річному жителю м. Рівне за вчинення останнім розбійного нападу.
У суді прокурор довів, що нетверезий чоловік у липні 2017 року посеред вулиці у м. Рівне вчинив розбійний напад на жінку, побивши її та відібравши сумочку з грошима та особистими речами.
Вироком суду першої інстанції чоловіка визнано винним у вчиненні тяжкого злочину, передбаченого ч. 1 ст. 187 КК України (розбій), та засуджено до покарання у вигляді позбавлення волі. Одночасно суд застосував вимоги ст.75 КК України та звільнив останнього від відбування призначеного покарання із встановленням 3-річного іспитового строку з покладенням певних обов’язків.
На зазначений вирок суду прокуратурою подано апеляційну скаргу.
Врахувавши принципову позицію прокуратури, а також той факт, що обвинувачений раніше вже притягався до кримінальної відповідальності, Рівненський апеляційний суд 06.12.2018 скасував попереднє судове рішення в частині призначеного покарання та ухвалив нове, відповідно до якого розбійника засуджено до реального покарання – позбавлення волі на строк 3 роки.
Прес-служба прокуратури Рівненської області.
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