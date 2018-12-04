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Півстолітню амбулаторію замінять на нову

Рівненська область 14-гру, 13:369 prov 61
В селі Морочне Зарічненського району буде нова амбулаторія. Будівельний майданчик розгорнули поруч з ФАПом, який працює з 1964 року.
Саме в цей старий заклад доводиться звертатись пацієнтам за послугами.
Півстолітню амбулаторію замінять на нову

«Три роки тому робили косметичний ремонт в кабінеті лікаря. Але через те, що приміщення надто старе, ситуацію це покращило не надовго. Потреба в побудові амбулаторії однозначно є. Кожного дня до нас приходить щонайменше 20 людей. Приємно, що вперше за роки незалежності в нашому селі такі масштабні роботи», - розповів виконуючий обов 'язків завідувача Валерій Некрасевич.
Півстолітню амбулаторію замінять на нову

Будівельники вже заклали фундамент, засипали щебеневу подушку, звели металеві каркаси та змурували коробку. Тепер облаштовують покрівлю та працюють над бетонуванням підлоги.


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