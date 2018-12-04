Півстолітню амбулаторію замінять на нову

В селі Морочне Зарічненського району буде нова амбулаторія. Будівельний майданчик розгорнули поруч з ФАПом, який працює з 1964 року.Саме в цей старий заклад доводиться звертатись пацієнтам за послугами.«Три роки тому робили косметичний ремонт в кабінеті лікаря. Але через те, що приміщення надто старе, ситуацію це покращило не надовго. Потреба в побудові амбулаторії однозначно є. Кожного дня до нас приходить щонайменше 20 людей. Приємно, що вперше за роки незалежності в нашому селі такі масштабні роботи», - розповів виконуючий обов 'язків завідувача Валерій Некрасевич.Будівельники вже заклали фундамент, засипали щебеневу подушку, звели металеві каркаси та змурували коробку. Тепер облаштовують покрівлю та працюють над бетонуванням підлоги.