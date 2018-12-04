За матеріалами СБУ на Волині засуджено антиукраїнського Інтернет-агітатора

Волинська область 14-гру, 13:449 prov 53

За матеріалами СБ України мешканця Луцька заочно засуджено до шести років позбавлення волі за розповсюдження антиукраїнських матеріалів в Інтернеті.

У межах розпочатого кримінального провадження слідчі СБУ встановили, що з початком російської агресії зловмисник регулярно розміщував у соціальних мережах антиукраїнську інформацію та відеоматеріали. За висновком експерта вони містили публічні заклики до насильницької зміни, повалення існуючого конституційного ладу та захоплення державної влади, зміни меж території та кордону України, а також заклики до розв’язання воєнного конфлікту.

У березні 2018 року судом винесена ухвала про здійснення спеціального досудового розслідування, оскільки обвинувачений переховується від органів слідства у РФ для ухилення від кримінальної відповідальності.

Луцький міськрайонний суд Волинської області визнав обвинуваченого винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 109, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 110, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 295 та ч. 1 ст. 436 Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у вигляді шести років позбавлення волі.

Волинський апеляційний суд залишив рішення суду першої інстанції без змін.

Прес-центр СБ України.