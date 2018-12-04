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Швейцарія запустить перший у Європі Hyperloop

Україна і світ 14-гру, 15:479 prov 47

У Швейцарії, першою в Європі, збудують випробувальну лінію Hyperloop, яка використовуватиметься для досліджень надшвидкісного вакуумного наземного транспорту.

Про це повідомляє The Local із посиланням на заяву Швейцарської федеральної залізниці.

"Швейцарія, першою в Європі, отримає випробувальну лінію Hyperloop, яка використовуватиметься для досліджень надшвидкісного вакуумного наземного транспорту", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє The Local, проект, який перебуває під управлінням некомерційної дослідної установи EuroTube в партнерстві зі Швейцарською федеральною залізницею (SBB), буде реалізований в комуні Колломбей-Мураз.

У SBB заявили, що будівництво Hyperloop розпочнеться у другій половині 2019 року.

Зазначається, що випробувальна лінія, яка призначена лише для перевезення вантажів, буде схожа на велику вакуумну трубу.

Планується, що капсули зможуть переміщатися на лінії зі швидкістю до 1100 кілометрів на годину. Однак максимальна швидкість на ділянці у Вале буде обмежена до 900 км на годину.

Як вказали у залізниці, вакуумні умови в трубі дозволяють капсулам не тільки швидко переміщатися, але й робити це енергоефективно.


 

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