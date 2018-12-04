Входная дверь - не просто предмет интерьера. Качественная входная дверь - это гарант вашего спокойствия и комфорта. Лидерами рынка по праву считаются входные металлические двери. Они долговечны, надежны, имеют различные варианты исполнения и украсят любое помещение.Сердце любой двери - замочный механизм. Неправильно подобранный или установленный замок может быть легко взломан. Именно поэтому выбор и установку замка в металлические двери нужно поручать только профессионалам.Установка дверных замков в металлические двери имеет ряд нюансов. Перед этой процедурой специалисты нашей компании проконсультируют вас по ключевым характеристикам замков каждого вида.В зависимости от способа монтажа замки делятся на врезные и накладные. Для металлических дверей мы рекомендуем использовать только врезные замки. Для обеспечения максимальной защиты вашего дома или офиса рекомендуется устанавливать два замка различного типа. Конечно, это требует существенно больших затрат, чем при установке одного замка, и большее количество времени на то, чтобы открыть-закрыть двери. Но при попытке взлома каждый из двух замков потребует от злоумышленника приличного набора инструментов, а, главное, запаса времени. По статистике квартирных краж, из 10 квартир только в 2 были сломаны двери. В остальных случаях (то есть, в абсолютном большинстве), проникновение в квартиру было совершено благодаря вскрытию замка.Классификация замков по степени надежности имеет четыре категории. Дверные замки первой и второй категорий лишены сложной системы запирания, обладают низкой взломостойкостью и годятся только для межкомнатных дверей. Замки третьей и четвертой категории невозможно открыть без помощи специального инструмента быстрее, чем за полчаса.По типу механизма наиболее надежными и популярными считаются сувальдные замки. Определенное количество пластин сложной формы внутри такого замка в момент поворота ключа занимают должное положение. Если хотя бы одна пластина не вошла в нужное положение, дверь не откроется. Соответственно, чем больше пластин внутри сувальдного замка, тем выше степень его надежности. Существенный недостаток такого замка - в его толщине. Например, в тонкой двери установка сувальдного замка невозможна.Цилиндрический замок образует удачную комбинацию с сувальдным замком благодаря высокой степени секретности. Кроме того, большинство производителей дополнительно защищают цилиндрические замки накладками из стали, благодаря чему замок невозможно высверлить.В случае утери ключей или поломки дверного замка, попытки взлома входной двери или износа старого замка нашими специалистами осуществляется демонтаж и установка замков срочно как на входных, так и на межкомнатных дверях. В кратчайшие сроки, без повреждения двери, в любое время суток. Профессиональное качество установки замка гарантирует его долгую эксплуатацию и надежность. Мы поможем защитить то, что вам дорого.