«Гендерні чутливі» професії

Пропонуємо вашій увазі нову розробку громадської організації “Крона”. Перші в нашій країні ілюстрації професій без сексизму були створені для використання в навчальних закладах.
Протягом тривалого часу в Україні поняття “рівноправ’я” просто не сприймалося. Мешканцям країни було зручніше, коли існує чіткий розподіл за ролями, коли є хобі, що притаманні виключно чоловікам чи жінкам (наприклад, футболом можуть цікавитись лише перші, в той час як рукоділлям - другі). В професійних колах також дуже гостро стояло питання фахового розподілу. Перукар жінка, а от військовий - виключно чоловік.
Однак, останні кілька років ситуація змінюється на краще. Все більша кількість людей починає акцентувати увагу на питаннях гендерної рівності.
Хоча певна кількість забобон та стереотипів ще лишилась, сучасних дітей намагаються розвивати не звертаючи на них уваги. Тобто, якщо дитина проводить весь вільний час на кухні, любить куховарити, має до цього справжній хист, хіба має значення, якої воно статі? Гендерночутлива педагогіка робить наголос на тому, що всі люди рівні, неважливо хлопчик ти чи дівчинка. Всі проблеми мають розв’язуватися поза статтю, і якщо ти неправий - маєш виправити це в будь-якому випадку, тоді це буде справедливо.
Гендерний інформаційно-аналітичний центр “Крона” сьогодні є однією з експертних організацій в Україні, діяльність якої присвячено саме цьому питанню. Три року тому вони запровадили “гендерний освітній експеримент”, що є безпрецедентним для нашої країни. Його мета - створити таке освітнє середовище, щоб воно було гендерночутливим, вільним від стереотипів, щоб в навчальних закладах не було ніякої дискримінації.
Серед учасників цього експерименту і 8 ДНЗ Харківської області - це представники сільської місцевості, дитячі садки, а також заклади інноваційного типу - гімназії та ліцеї.
Проект орієнтований не на безпосередню роботу з учнями. Мета досліду - змінити освітні підвалини, допомогти саме педагогам розвити їх гендерну компетентність.
Також до методології належить аналіз менеджменту в школах та інших закладах, використання матеріалів, де відсутній сексизм. Вони допомагають правильно, за думкою представників ГО “Крона” організувати “настінний простір”. В якості прикладу можна навести 10 недискримінаційних плакатів.
Наведені зображення можна вільно копіювати та використовувати у власних цілях за однієї умови. Важливо надати посилання на ГО “Крона” та зберегти повну інформацію про авторство.
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