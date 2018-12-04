Как выбрать квартиру в хрущевке?

Приобретение жилья в доме советской постройки – это простой вариант стать владельцем собственной квартиры. Стоимость вторички падает с каждым годом. Этому способствует большой возраст домов и в том числе активное возведение новостроек.
Приобретение квартиры в хрущевке в столичном регионе – это рентабельный шаг. Благодаря этому можно получить жилье в крупном городе. В провинции цены практически идентичны, поэтому большинство делает ставку в пользу новых домов. Однако и среди хрущевок можно найти интересные предложения и получить выгоду.
Оценка внешних факторов
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При выборе квартиры в хрущевках оцениваются внешние факторы:
• Местоположение дома. Разумно потратить деньги на квартиру, которая находится в центре. Это значит, что у домовладельца будет удобный доступ к ключевым транспортным магистралям и точкам города. В будущем можно сдавать хрущевку туристам и приезжим и зарабатывать на этом.
• Инфраструктура микрорайона. Плюс старых домов в том, что располагаются ЖК в уже обустроенных округах. Речь идет о доступе к детским садам и школам, больницам, торговым центрам и линиям общественного транспорта. Хрущевка на окраине – это в большинстве случаев квартиры, которые продаются под двойной-тройной уценке.
• Придомовая ситуация. В советское время пятиэтажки строились без учета того, что у каждого жителя может быть автомобиль. Проблема старых микрорайонов в том, что там попросту негде парковаться. Это нужно учитывать заранее. Легко купить квартиру в доме, к которому не подойти из-за нелегально припаркованных автомобилей.
• Социальная безопасность. Предварительно изучаются отзывы и комментарии в социальных сетях и в новостной ленте. В провинции на периферии старые микрорайоны не всегда безопасны для рядовых граждан. В большинстве это округ, который отрезан от города и живет своей жизнью.
Анализ внутренних критериев
Найти хрущевку в хорошем микрорайоне – не проблема. Все же это объекты, которые составляют 70 % городского пространства. Другое дело обстоит непосредственно с состоянием здания.
Будущему домовладельцу следует обратить внимание на следующие аспекты:
• Естественная усадка. Проблема старых домов в том, что постепенно они усаживаются и от этого деформируются. Убедиться в этом можно, если окна подвалов уже наполовину находятся под землей. Приобретение жилья в таком доме не имеет смысла. Скорее всего, через 5-10 лет здание признают аварийным и непригодным для жилья.
• Состояние инженерных сетей. Если в квартире установлена пластиковая труба, современная электрика, это еще ничего не значит. Вероятно, такую модернизацию не провели соседи. Кроме того, сама инженерная база дома может по-прежнему состоять из ржавых труб советской эпохи. Все это чревато потопом и затратами на ремонт.
• Состояние балконов. Можно обойти вокруг дома и посмотреть, на чем держатся балконные секции. Если видны арматурные стыки, а фасадная часть плиты уже рассыпалась, придется вкладывать серьезные деньги на укрепление платформы. Мало кто следит за этим, что создает угрозу для будущих домовладельцев.
• Наличие мусоропровода. В домах советской эпохи мусоропровод располагался непосредственно внутри подъездов. В управляющей компании нужно уточнить, кто следит гигиеной дома. Как правило, в таких домах легко встретить тараканов, крыс и в том числе плесень, которая постепенно проникает в квартиры.
Почему лучше покупать у посредника?
Претензии на старую квартиру могут иметь несколько лиц. Это непосредственно сам владелец жилья, бывшие супруги, родственники, дети, наследники. Об этом некоторые некомпетентные продавцы умалчивают.
Сотрудничество с агентством недвижимости поможет избежать рисков и проволочек. Представители компании работают с готовым каталогом квартир, каждая из которых проверена на юридическую чистоту. Это значит, что жилье продается с оригинальными документами и от лица, у которого есть на это полномочия.
Риэлтор сориентирует заказчика. Это касается главным образом ценообразования. Далеко не все, кто продает старые квартиры, выставляют стоимость, адекватную ситуацию на рынке. Это угроза переплатить значительную сумму за жилье, которое обесценится уже в течение трех-пяти лет.
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