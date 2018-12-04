Какими бывают упаковщики банкнот

Еще совсем недавно считание и упаковка банкнот отнимала уйму времени и усилий, поскольку производились вручную. Теперь сложный и утомительный процесс ручной считания и упаковки денежных пачек полностью автоматизирован. Специализированное оборудование для наличности стало неотъемлемой частью системы денежного оборота. Упаковщики и счетчики банкнот широко используются в банковской сфере: рассчетно-кассовых центрах и кассах пересчета.
Выбор счетчика банкнот зависит от объема денежных средств, с которыми устройству предстоит работать.
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Виды упаковщиков банкнот
В зависимости от технологии упаковки, современные упаковщики банкнот подразделяются на три вида.
Ленточные упаковщики банкнот
Обандероливание корешков банкнот - обязательный этап банковского процесса обработки наличности. Ленточные упаковщики позволяют быстро и качественно перевязывать банкноты бумажной лентой установленного образца. Простой в управлении и экономичный упаковщик применяется для перевязки (обандероваливания) корешков банкнот, ценных бумаг и финансовых документов. В качестве расходного материала используется специальная бумажная лента с клеевой прослойкой или пластиковая лента, концы которой плотно крепятся друг к другу при помощи ультразвукового сварочного блока. Бандерольная лента охватывает пачки купюр одним кольцом или крест-накрест.
Процесс упаковки полностью автоматизирован: формирование обвязочной петли, обвязка корешков и пачек бумаги, обрезание ленты и возврат ее в исходное положение после перемещения готовой бандероли с рабочей поверхности. Рабочая поверхность большинства упаковщиков этого класса имеет продольный и поперечные фиксаторы, которые устанавливаются под размеры документов.
Преимущества ленточных упаковщиков:
- плотная обвязка корешков;
- надежная фиксация ленты;
- возможность быстрой замены ленты;
- простое, интуитивное управление.
Модели с металлическим корпусом обладают большим ресурсом эксплуатации.
Безвакуумные упаковщики банкнот
Принцип работы оборудования строится на запаивании бумажных пачек в пластиковую пленку. Аппарат упаковывает корешки банкнот, а также пачки ценных бумаг в плотные прозрачные пакеты из ПВХ или полиэтилена. При этом на заварочный шов с помощью клише наносятся банковские реквизиты и фамилия кассира, дата формирования пачки и прочая сопроводительная информация.
Преимущества безвакуумных упаковщиков:
- высокая скорость работы;
- доступная цена;
- быстрая смена клише;
- высокая степень защиты содержимого от внешних воздействий;
- интуитивное управление;
- простота эксплуатации;
- небольшие размеры.
Вакуумные упаковщики банкнот
Наиболее совершенное на сегодняшний день банковское оборудование для автоматической упаковки наличности. Упаковщики такого типа также работают с полимерной пленкой. Съемное клише аналогично оставляет на упаковке оттиск со всеми необходимыми реквизитами банка и кассира. Существенное отличие упаковщиков этого класса в том, что упаковка банковских пачек и ценных бумаг происходит с помощью вакуумирования.
Такой способ упаковки признан наиболее надежным.
Плотную вакуумную упаковку невозможно незаметно вскрыть по пути следования ценностей.
Преимущества вакуумных упаковщиков:
- максимальная гарантия целостности упаковки и ее ценного содержимого;
- минимальные размеры пачки;
- надежная защита от внешних повреждений.