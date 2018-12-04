Понад пів мільярда гривень отримали місцеві громади від представників малого бізнесу

Рівненська область 17-гру, 17:579 prov 0

За одинадцять місяців 2018 року платники, які обради спрощену систему оподаткування обліку та звітності, перерахували до місцевого бюджету 527 млн. 762 тис. грн. єдиного податку.

У структурі перерахованого до місцевих скарбниць єдиного податку внесок юридичних осіб – спрощенців платників 3 групи складає 15 відсотків, або 78,8 млн. грн., сільськогосподарські товаровиробники – платники єдиного податку 4 групи сплатили 86,5 млн. грн. Найвагоміша частка надходжень, а це понад 362 млн. грн., сплачено фізичними особами – підприємцями.

В порівнянні х минулорічними надходженнями загальна сума єдиного податку, перерахованого у місцеві скарбнички, зросла на 27 відсотків. За рахунок такого приросту місцеві громади отримали на 111 млн. грн. більше ніж у січні-вересні 2017 року.

Начальник ГУ ДФС у Рівненській області Дмитро Зайцев наголосив, що зростання надходжень єдиного податку від малого та середнього підприємництва свідчить про прозоре адміністрування податків, а також про ефективну співпрацю фіскальної служби області, органів державної влади та місцевого самоврядування щодо створення сприятливих умов для розвитку бізнесу на Рівненщині. Платники єдиного податку забезпечують фінансування поточних потреб та сприяють розвитку своєї місцевої громади перераховуючи податок своєчасно та у повному обсязі.

ГУ ДФС у Рівненській області.