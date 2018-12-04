На Рівненщині сільському голові повідомили про підозру в одержанні 1100 дол США неправомірної вигоди

Рівненська область 17-гру, 19:039 prov 0

Прокурором Рівненської області 14.12.2018 повідомлено про підозру одному із сільських голів Володимирецького району у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднаної із вимаганням).

У ході досудового розслідування встановлено, що керівник органу місцевого самоврядування одержав 1100 дол США неправомірної вигоди від підприємця за неперешкоджання його діяльності, пов’язаної із виготовленням деревного вугілля.

У результаті скоординованих прокуратурою області заходів працівники управління захисту економіки в Рівненській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України та слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області викрили злочинну діяльність посадовця безпосередньо після одержання ним у листопаді 2018 року другої частини неправомірної вигоди.

17.12.2018 судом застосовано щодо підозрюваного запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із застосуванням електронного засобу контролю, також особу відсторонено від займаної посади.

Тривають слідчі та процесуальні дії, спрямовані на повне та неупереджене дослідження усіх обставин злочину з метою скерування обвинувального акта до суду.

Довідково: за вчинення вказаного кримінального правопорушення передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.



Прес-служба прокуратури Рівненської області.