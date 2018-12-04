Зеленая оправа для цветочных композиций от доставки цветов "Roza24.com.ua"

Для того, чтобы доставка цветов была красивой, праздничной и радостной просто обязательно нужно предусмотреть, чтобы в букете была декоративная зелень, благородно оттеняющая и обрамляющая цветы. Она подобно золотой или платиновой оправе для настоящих бриллиантов в ювелирном изделии, именно такова ее роль и в букетах!
Зеленая оправа для цветочных "бриллиантов"
Чтобы понимать, как лучше использовать декоративную зелень в таком тонком деле, как доставка букетов, давайте рассмотрим...
Основные виды декоративной зелени
Незаменимым элементом многих букетов является аспарагус, чьи иголочки дают такую степень воздушности цветочной композиции, что кажется, что ваш подарок просто "парит" в воздухе, настолько они изящны и элегантны. Не надо забывать и том, что аспарагус создает дополнительный объем букета, который становится пышным и роскошным. А вот аспидистра – это скорее окантовка цветочного подарка, поскольку ее маслянистые и плотные листья создают своеобразный "футляр" для букета. Но при помощи пластичных листьев аспидистры можно еще и разнообразные вычурные формы букету придавать.
Берграс используется в основном целыми пучками, и его "метелки" выглядят очень импозантно и свежо. Правда, обычно это растение используется с каким-либо еще видом декоративной зелени вместе. А вот рускус самодостаточен и просто идеален, если вы хотите заказать доставку цветов с крупными головками, к примеру, роз, герберов, антуриумов, его богатая зелень очень освежает такие букеты и придает им законченность.
А вот монстеры и папоротники частенько и вовсе служат украшением букетов, поскольку их изрезанные поверхности придают им вычурность, какое-то непередаваемое внутреннее изящество и очаровательный шарм. Гипсофила же, хоть и относится к зелени, обладает большим количеством белых маленьких цветочков, которые идеально смотрятся и в свадебных букетах, и в букетах с яркими цветами, которые она великолепно оттеняет. Без гипсофилы сегодня редко обходятся цветочные композиции...
Как лучше составить букет с декоративной зеленью?
По рекомендациям, приведенным выше, можно купить декоративную зелень и самому составить букет, но лучше все-таки обратиться к настоящим "кудесникам" икебаны – опытным флористам из салонов или интернет-магазинов цветов, которые сделают так, чтобы доставка цветов стала незабываемым сюрпризом и источником настоящей радости.
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