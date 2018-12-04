Піца в Італії

Порадниця 18-гру, 14:409 prov 34

Піца в Італії - це, без сумніву, одна з найпопулярніших в цій країні блюд (поряд з пастою і знаменитим італійським морозивом). І, звичайно ж, подорожуючи по Італії, я не могла не спробувати це національне блюдо. І сьогодні я хочу поділитися з вами своїми враженнями.

Як вибрати заклад

Багато з нас, приїжджаючи в Італію, вже чули про те, що ніяка інша піца не може зрівнятися з італійської. І щоб, після першого ж шматочка, не відбулося розчарування, ретельно підбирайте заклад, де покуштувати це знаменита національна страва.

Сьогодні виробництво піци поставлено на потік. Піца в Італії продається буквально на кожному кроці. Питання лише в якості цієї страви.

Існує безліч ресторанів, піцерій і вуличних кафе і забігайлівок, де ви зможете купити піцу. Причому іноді шикарна вивіска закладу не говорить про те, що тут ви зможете покуштувати найсмачнішу піцу в місті. Часом в невеликі, нічим не примітні піцерії, шикуються величезні черги, так як там подають саме справжню домашню піцу, приготування якої відбувається прямо у вас «на очах».

Справжня домашня піца готується в дров'яної печі. В Італії це не рідкість. Сухий жар робить корочку хрусткою, а начинку дозволяє залишатися ніжною і соковитою.

Справжня піца в Італії готується при температурі 485 градусів і випікається там всього 2 хвилини.

Домашня піца

Якщо ви хочете насолодитися справжньою смачною піцою, то раджу спробувати її в хороших піцеріях або ресторанах. Про найпопулярніших піцеріях Риму, де готується найсмачніша піца в Італії, ви зможете прочитати тут.

У вуличних забігайлівках, які дуже популярні у туристів, ціни, звичайно, набагато нижче, ніж в ресторанах, але якість залишає бажати кращого.

Піца в забігайлівках

Я пробувала, але вам не раджу.

Дуже часто в італійських ресторанах стягується додаткова плата за місце за столиком (приблизно 1-2 євро на людину). Причому дізнаєтеся ви про це тільки тоді, коли вам принесуть рахунок. Тому, якщо не хочете переплачувати, то при виборі закладу, обов'язково дивіться, щоб було написано: «NO CHARGE FOR SEATING» (без плати за сидіння). Але так як це часто відлякує туристів, то багато ресторанів уже відмовляються від цього додаткового збору.

Різновиди італійської піци

Традиційна піца в Італії має круглу форму.

Основним компонентом італійської піци є Mozzarella (молодий сир).

Сьогодні в Італії більше двох тисяч різновидів піци. «Фарширують» піцу чим завгодно: це риба, шинка, часник, цибуля, перець, гриби, баклажани, морепродукти, сосиски, ковбаски, м'ясо, зелень, сири, кисломолочні продукти і багато-багато іншого.

Традиційна піца в Італії - це Pizza Margherita (Маргарита), до складу якої входять помідори, базилік, і, звичайно ж, моцарелла.

У туристів дуже популярна Pizza Salami (з копченою гострої ковбасою).

Не менш популярна Pepperoni Pizza (з червоним і зеленим перцем). Причому, якщо в меню написано Pepperoni, то вам подадуть піцу виключно з перцем. На ній не буде ніяких добавок у вигляді тих же шматочків ковбаски, до яких ми звикли при замовленні піци Pepperoni в російських піцеріях.

Мені, наприклад, дуже сподобалася Pizza con funghi e pancetta (піца з грибами і беконом), і Pizza con tonno (піца з тунцем).

Як подають піцу

Піца в Італії подається одна на людину. У діаметрі піца становить близько 30-35 см. Піца вам піднесуть неразрезанной, тому до неї покладається ніж і вилка.

Як правильно їсти піцу

Їдять піцу саме ножем і виделкою, нарізаючи на невеликі шматочки. Причому руками її є не прийнято. Але, якщо ви все ж вирішите розрізати піцу трикутничками на 6 частин і потім кожен шматочок є руками, вас ніхто не засудить.

А ще, я кілька разів бачила, як за сусіднім столиком європейці з'їдали тільки серединку, а корочку залишали. Але це, напевно, залежить від ступеня голоду і від того, чи любите ви хрустку скоринку. Я ось люблю і, тому, корочка від моєї піци завжди благополучно виявлялася у мене в шлунку!

Ціна італійської піци

Ціна піци в Італії коливається в залежності від формату закладу, інгредієнтів і способу її приготування.

У вуличних забігайлівках шматок піци коштує близько 5 євро, але якість не дуже. Тісто дуже товсте, начинка не соковита. Швидше за все, таку піцу готують заздалегідь, а потім просто підігрівають. Не раджу навіть пробувати таку піцу, щоб не розчаруватися і потім не думати, що піца в Італії не вище від нашого.

У ресторанах або піцеріях ціна вже цілої піци (розміром 30-35 см. В діаметрі) коливається від 10 до 12 євро. Але тут вже буде хороша італійська піца «з пилу, з жару». Ось тут уже ви справді отримаєте насолоду при вживанні цього національного блюда. Тісто дуже тонке, хрустке.