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На трасі під Рівним більше години гналися за чоловіком зі зброєю, під час переслідування постраждало 3 поліцейських

Рівненська область 18-гру, 15:029 prov 0
Вчора, 17 грудня, співробітники поліції вимагали зупинитися водія автомобіля "Mercedes-Benz ML 430", який їхав близько 22:00 без світла зовнішніх фар. Проте чоловік не виконав вимогу і намагався втекти. Співробітники поліції почали погоню, до них приєдналися й інші екіпажі. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України.
На трасі під Рівним більше години гналися за чоловіком зі зброєю, під час переслідування постраждало 3 поліцейських

"Екіпажі патрульної поліції почали переслідувати позашляховик, який проїхавши чотири вулиці в Рівному, виїхав на автодорогу "Київ-Чоп" та рухався у напрямку столиці. Поблизу села Горбаків Гощанського району поліцейські службовим автомобілем заблокували рух втікачеві, втім той здійснив маневр розвороту і поїхав у бік Рівного по зустрічній смузі, наражаючи на небезпеку всіх учасників дорожнього руху", - повідомляє прес-служба Нацполіції.
Що б зупинити автомобіль і затримати водія, співробітники поліції знову спробували створити штучний затор. Проте чоловік об'їхав стоячий транспорт і зіткнувся зі службовою машиною, яка їхала в підмогу з увімкненими маячками синього і червоного кольору.
Водій автомобіля не зупинився навіть після цього. Тоді співробітники поліції пішли на обгін. В цей час утікач спробував скинути з дороги службовий автомобіль, зіткнувшись з ним.
В результаті зіткнення обидві машини в'їхали в огорожу. Після зупинки троє поліцейських вийшли з машини, щоб затримати водія. Однак той почав здавати назад прямо на поліцейських. Співробітники поліції почали стріляти по колесах і тільки після цього чоловіка вдалося затримати. У результаті всіх зіткнень під час погоні постраждало троє поліцейських, їх оглядають медики.

Як вдалося встановити, водієм виявився 42-річний житель с. Понінка Хмельницької області. У машині він був не сам. У салоні також їхали його 38-річна дружина та малолітня донька. Затриманий чоловік не зміг пояснити чому почав тікати від поліції і тим самим наражати на небезпеку себе, сім'ю, пішоходів, співробітників поліції та інших водіїв.

Під час обшуку машини співробітники поліції знайшли пневматичний пістолет і рушницю.

Зараз 42-річний затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.
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