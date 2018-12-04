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Лайфхаки для компьютера, макбука

Порадниця 20-гру, 2018, 13:319 prov 60
Почти в каждом доме есть свой персональный компьютер или ноутбук (у кого-то и макбук https://y.ua/macbook/c10067/), за которым кто-то работает, кто-то играет в игры, а кто-то просто сидит в социальных сетях. Однако только один из них следит за всей системой, обирает вовремя пыль и прочее, что в будущем может помешать работе компьютера. Но как облегчить себе эту задачу? На помощь приходят несколько лайфхаков!

Правильное расположение
Очень важно при работе с компьютером следить за тем, чтобы была правильная осанка, чтобы ноги стояли под прямым углом, локти находились над клавиатурой и тому подобное. Однако далеко не каждый следит за этим, вследствие чего имеет проблемы со зрением, сутулостью или искривлением позвоночника. Поэтому рекомендуется купить себе специальное кресло, которые чаще всего встречаются в офисах.

Пыль на клавиатуре
Даже после одного рабочего дня на клавиатуре может насобираться столько пыли, сколько не было даже при годовой работе. Поэтому очень важно все время протирать ее от пыли и других нежелательных веществ, что попали каким то образом под клавиши.
Важно учитывать тот факт, что просто встряхнуть клавиатуру не получится, так как часть мусора может попасть под клавиши и далее – в систему, что не очень хорошо, так как та частично перестанет работать. Даже если клавиши отделить или достать, весь мусор не высыпаться , поскольку мелкие частицы пыли все равно останутся. Лучше просто вытянуть все клавиши и пройтись по пластику липкой стороной какого-нибудь стикера или скотча.
Можно для этого дела использовать не такое давнее изобретение – лизуна, ведь это не только детская игрушка, но и отличное средство, к которому прилипает весь мусор. К тому же, его можно сделать самому и использовать несколько раз, каждый раз просто помыв водой.

Провода
Много размещается проводов с противоположной стороны стола, что не видно взору. Там и паутина накопилась, и сами провода запутались между собой, а может еще и котячья шерсть осталась. Поэтому можно с помощью обычного цветного скотча и скрепок рассортировать кабеля «по полкам», пометив их и расположив на удобном месте. Например, кабель для мышки и клавиатуры соединить между собой, Интернета и монитора, и так далее. К тому же, такая схема поможет не только при работе с персональным компьютером, но и с ноутбуком или макбуком.

Также можно в магазинах техники или в канцелярских интернет-магазинах купить специальные держатели для проводов. Тогда можно будет добавить к ним еще и зарядку от мобильного устройства и от колонок.

Можно сделать такой держатель и самому с помощью скотча и железной банки или другой любой цилиндрической конструкции.
Очень важно знать об этих незамысловатых правилах, так как они несомненно облегчат жизнь не только тому, кто чистит компьютер, а и всем остальным его пользователям. К тому же, в Интернете есть множество специальных магазинов, где можно купить себе того самого лизуна, держателя для проводов или скотч разных цветов.
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