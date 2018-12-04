Дверные замки-невидимки

Замки-невидимки представляют собой запирающие устройства, имеющие высокий уровень надежности. Подобные механизмы не видно ни снаружи, ни внутри двери. Замки управляются с помощью электронных ключей, а также дистанционно с помощью специального устройства, напоминающего мобильный телефон. Любой из этих способов управления обеспечивает наивысшую секретность. Взломать замок невозможно даже при помощи кода-граббера. Запирающие устройства такого типа устанавливают на деревянные, стальные, алюминиевые, пластиковые двери. Такие замки - непреодолимое препятствие даже для опытных грабителей. Если же владелец по той или иной причине не может открыть замок, то ему помогут тут: zamok-sos.com.ua/vskryitie-dverey.
Установив запирающие устройства на двери своей квартиры, дачи, офиса, или гаража, вы избавитесь от необходимости пользоваться многими ключами, так как все это можно открыть при помощи одного брелка.
Основными преимуществами замков являются:
* полное отсутствие признаков установки устройства в дверь;
* возможность монтажа в любом месте двери;
* могут быть использованы в качестве дополнительного замка или в качестве блокиратора тяг;
* он легко открывается и запирается при помощи брелка-ключа;
* потеряв один брелок, вы сможете перекодировать запасные и использовать их вместо утраченного;
* кроме брелка, замок можно открывать обычными кнопками;
* ригельное устройство работает по принципу механической защелки, благодаря этому вероятность того, что дверь заблокируется, отпадает;
* замки, используемые в качестве сигнализации, управляются с помощью мобильного телефона.
Установка замка подобного образца очень сложна, так как это современное устройство имеет множество различных элементов, справиться с которыми под силу не каждому. Такую работу должен выполнять только специалист. Замки-невидимки, установка которых осуществляется нашими мастерами, прослужат длительный срок, без поломок и перебоев в работе. У нас трудятся только высококвалифицированные сотрудники, поэтому наши клиенты всегда довольны результатом.
Выбирая нашу компанию, клиент получает массу преимуществ, среди которых наиболее существенными являются:
* невысокая стоимость оказываемых услуг;
* опытные и надежные специалисты;
* качество услуг;
* использование только качественного и современного оборудования;
* аккуратность и оперативность работы;
* мы работаем круглосуточно и без выходных, поэтому наши клиенты могут вызвать мастера в любое время;
* мы устанавливаем замки на любые типы дверей.
Кроме установки замков невидимок мы оказываемые и другие услуги, сюда входят:
* установка и замена замков любого типа;
* вскрытие замков;
* аварийная замена и вскрытие запирающих устройств;
* взлом и замена замков сейфа и многое другое.
Таким образом, воспользовавшись услугами нашей компании, клиент получит надежный замок, благодаря которому он и его имущество всегда будут в безопасности. Ни один злоумышленник не проникнет в жилище или другое защищенное замком помещение.