Найкращі шпалери у вітальню

Немає нічого простішого, ніж поклеїти нові шпалери у вітальню, але через величезного асортименту вибрати їх зовсім нелегко. Спочатку необхідно визначитися з видом шпалер, потім з кольором і малюнком. При цьому всім хочеться, щоб вітальня була унікальною і затишною. Купити шпалери у вітальню можна на сайті.
Найбільш підходящі шпалери.
При виборі кращого варіанту, необхідно користуватися основними критеріями: міцність, зносостійкість, екологічність, практичність, гармонійність і ціна.
Існують кілька видів, що відповідають більшості даних умов.
1. флізілінові шпалери, які можна фарбувати. Вони мають середню вартість, і колосально практичні. Такі шпалери легко клеються, вони міцні. І якщо старий інтер'єр набрид, то можна легко його оновити за допомогою декількох банок фарби.
2. Паперові шпалери вважаються найбільш нешкідливими і самими недорогими. Широкий асортимент забарвлень дозволяє вибрати ідеальний варіант. Варто відзначити, що папір - матеріал не дуже міцний, тому для більшого терміну служби варто дивитися на більш дорогі зразки із захисним покриттям.
3. Рідкі шпалери не мають стиків, і на них легко виправляються пошкодження. Також їх просто наносити на стіни. Плюсами таких шпалер є стійкість до ультрафіолетового випромінювання і звуконепроникність.
Незвичайні прийоми для підвищення комфорту.
Незвичайним інтер'єр допоможуть зробити шпалери двох видів. Варто вибрати гарне поєднання кольорів і поклеїти в будь-якої послідовності. Також можна зонувати спальню або виділити одну стіну.
Щоб візуально збільшити площу кімнати, варто віддати перевагу світлим холодним відтінкам. Теплі кольори роблять спальню затишній, але простір звужують. Сюди підійде також горизонтальний орнамент. Стелі можна підняти за допомогою вертикального малюнка.
Колірна гамма для здорового відпочинку.
Як відомо, візуальне сприйняття дуже важливо в житті людини. Доведено, що інтер'єр впливає на настрій і світовідчуття, тому для кожної функціональної кімнати важливо підібрати відповідну колірну гамму.
У спальні важливі відчуття зовнішнього комфорту і почуття безпеки. Це допомагає людині розслабитися і спокійно заснути. І добитися такого ефекту допоможуть правильні шпалери.
Геометричний малюнок на пастельному тлі створить відчуття стабільності. Тепер, коли, саме стабільності не вистачає, щоб розслабитися.
Зображення живої природи розслаблюють і заспокоює. Не дарма психологи радять для зняття стресу дивитися відео і фотографії з тваринами і красивими місцями.
Жовті і оранжеві відтінки піднімають настрій і мотивують на продуктивну роботу, але не варто клеїти кислотно-жовті шпалери або яскраво-помаранчеві. Краще підійдуть нейтральні і легкі відтінки, а яскравим кольором можна виділити ті місця в кімнаті, які використовуються відразу після пробудження.
Бузкові, блакитні та зелені відтінки заспокоюють нервову систему і роблять атмосферу спальні сонної і сильно розслаблюючій. Дія цих квітів схоже з впливом ромашкового чаю.
У всіх випадках при виборі шпалер потрібно орієнтуватися на власний смак і бажаний результат.