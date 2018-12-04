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"Російська православна церква в Україні": Рада зобов'язала УПЦ МП перейменуватись

Головна 20-гру, 2018, 15:059 prov 53
Верховна Рада ухвалила в цілому зміни до законодавства, які зобов'язують Українську православну церкву (Московського патріархату) змінити назву, вказавши приналежність до Російської православної церкви.
"Російська православна церква в Україні": Рада зобов'язала УПЦ МП перейменуватись

Це рішення підтримали 240 депутатів з 226 необхідних.
Після голосування депутати від "Опозиційного блоку", які виступали різко проти цього рішення, побились з колегами з "Народного фронту" біля парламентської трибуни.
Голова Синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП архієпископ Климент (Вечеря) сказав BBC News Україна, що церква не буде міняти свою назву.
Також депутати окремим проектом планують уточнити процедуру переходу релігійних громад з підпорядкування однієї церкви до іншої задля спрощення переходу від УПЦ МП до новоствореної Православної церкви України.
"Ці два закони допоможуть українській церкві здобути ширшу підтримку в Україні", - оцінив документи спікер парламенту Андрій Парубій.
15 грудня у Києві відбувся об'єднавчий собор помісної Православної церкви України, який обрав митрополитом Київським Епіфанія.
Вселенський патріарх Варфоломій привітав його з обранням та запросив для співслужіння та отримання томосу про автокефалію (незалежності) української церкви 6 січня.
До новоствореної помісної церкви повністю увійшли колишні УПЦ КП та УАПЦ, які вже формально розпустили старі структури.
До церкви долучились двоє єпископів УПЦ МП, яка є частиною Російської православної церкви. РПЦ ще у жовтні розірвала церковне спілкування із Вселенським патріархом. Згодом таке ж рішення продублювала й УПЦ МП.
Собор УПЦ МП заборонив своїм єпископам брати участь у створенні помісної церкви, а тому учасників об'єднавчого собору вже позбавили посад і заборонили у служінні.
Під стінами парламенту відбулось "молитовне стояння" сотень прихильників УПЦ МП, які протестували проти законодавчих змін.
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