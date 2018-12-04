Ремонт золотих кілець і інших ювелірних виробів у Києві від Morgan Lab

Ювелірна майстерня Morgan Lab на Позняках / Осокорках - це те місце, куди ви сміливо можете принести прикраси для ремонту і бути впевненими, що точно отримаєте якісний результат. У нас працюють справжні професіонали, які вміють знаходити правильний підхід навіть до самих витончених виробів, які вимагають ретельності і точності у діях. Тому якщо ви цінуєте своєю ювелірною прикрасою, то краще довірити його ремонт професіоналу, який має авторитет серед клієнтів.
Ремонт кілець, ланцюжків та інших ювелірних виробів у Києві від професіоналів
Ми виконуємо ремонт найрізноманітніших виробів, в тому числі і кілець. Ви можете принести до нас для ремонту золоте кільце, виконане в будь-якій техніці і має різні види інкрустації. Для виконання замовлення ми використовуємо найсучасніше обладнання і вибираємо найсучасніший і надійний підхід, щоб ви точно отримали свою прикрасу у тому вигляді, який був спочатку. Для ремонту приймаються обручки, персні, золоті кільця, при виготовленні яких використано напилення різного роду, а також вироби з натуральними каменями. Однак перед тим як віддавати прикрасу до ремонту, обов'язково проконсультуйтеся з фахівцем, наскільки складною і трудомісткою буде робота. Адже при виправленні деяких дефектів потрібен спеціальний підхід і іноді найвищий професіоналізм і досвід. Тому ви точно повинні розуміти, на який результат розраховувати.
Які ушкодження ювелірних виробів можна відремонтувати в майстерні Морган Лаб?
До нас ви можете звернутися в тому випадку, якщо цілісність полотна на кільці була порушена, тобто з'явилася тріщина або навіть стався розрив. Також ви можете звернутися до нас для усунення зовнішнього пошкодження, тобто подряпин різної глибини. Якщо виріб має камені, то часто проблемою стає те, що елемент інкрустації зміщується або навіть випадає зі свого осередку. Для виправлення такого дефекту використовується техніка, яка дозволяє не травмувати камінь і не зруйнувати його. Ви можете бути впевнені, що отримаєте свою коштовність в ідеальному вигляді. Звичайно, можуть траплятися ситуації, коли навіть професіоналу складно виправити проблему. Однак ми завжди готові піти назустріч клієнтові і запропонувати різні альтернативи, які допоможуть повернути ваші прикрасі життя.
Ювелірна майстерня "Морган Лаб" на Позняках / Осокорках (вул. Здолбунівська 7Г, гіпермаркет "NOVUS") в Києві - це гарантія високого рівня роботи, зручні для клієнта терміни виконання замовлень і індивідуальний підхід в кожному окремому випадку. Тому ви сміливо можете довірити нам навіть ювелірно точну роботу!