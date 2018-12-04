Рівненська міська лікарня стала обласною

Рівненська область 20-гру, 2018, 18:169 prov 42

Головний лікар Рівненської ЦМЛ Євген Кучерук сьогодні, 20 грудня, на медичній конференції в Рівному повідомив, що медзаклад нещодавно отримав статус медичного закладу третинного рівня.

До таких належать ті медустанови, які надають вузькоспеціалізовану допомогу і обслуговують жителів не лише конкретного міста чи району.

Відтак, фактично міська лікарня тепер має статус обласної клінічної лікарні.

Головний лікар попросив колег з районів відправляти при потребі пацієнтів на лікування до них. І повідомив, що міська лікарня має ангіограф і першою на Рівненщині почала робити стентування – ставити стенти у судини людей, які мають проблеми з системою кровообігу.