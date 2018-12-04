Широкая сфера применения вышек строительных

В последние годы активное использование и широкое применение нашли строительные туры. Благодаря мобильности, этот вид строительного леса используют при проведении строительных и ремонтных, отделочных и монтажных, кровельных и других видах работ на высоте.
Мобильность обеспечивается наличием колес, с помощью которых конструкцию туры можно не демонтируя передвигать в любое место. Небольшой вес и габариты, легкая сборка, быстрота монтажа и простота конструкции отличают вышки туры от других видов лесов строительных. Туры применяются для установки антенн и рекламных щитов, при обслуживании вентиляционных систем, электромонтажных работах. Сегодня можно приобрести модели тур строительных телескопические и разборные.
Телескопические туры чаще всего используются внутри помещений и на складах, облегчая доступ к высоким стеллажам. С помощью специального механизма рабочая площадка туры выдвигается на необходимую высоту. Разборные туры строительные могут иметь разное количество секций, отличаться грузоподъемностью и размерами площадки, а также материалами изготовления (сталь, алюминий).
Каждая вышка тура подбирается в зависимости от работ, которые необходимо проводить, с учетом высоты, задач, объекта и других характеристик. Высокое качество, доступные цены и широкое многообразие моделей дает возможность приобрести оптимальную вышку туру, обеспечить высокоэффективную, безопасную и комфортную работу на высоте.
Преимущества хомутовых лесов строительных
Леса строительные на протяжении многих веков дают возможность человеку проводить различные виды работ на высоте. Строительство и реставрация зданий, отделочные и кровельные работы, различные монтажные и малярные работы невозможны без лесов. Естественно, на протяжении своего существования леса строительные многократно изменялись и совершенствовались.
В наши дни, благодаря новым материалам и техническим новинкам, строительные леса можно приобрести из разных материалов для каждой конкретной задачи. Сегодня проводить работы на сложных фасадах, имеющих необычную форму, выступы, колоны и другие архитектурные элементы намного проще – достаточно приобрести хомутовые строительные леса. Этот вид леса строительного представляет собой прочную надежную конструкцию, которая собирается с помощью хомутов.
Такое соединение составных элементов позволяет в точности повторить все «изгибы» и выступы здания. Надежность, безопасность, прочность и гарантированный комфорт проведения работ обеспечивают хомутовые леса, приобрести которые можно в широком ассортименте по доступной цене.