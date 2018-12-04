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Рівне:

За апеляцією прокурора засуджено до 4 з половиною років неволі рівненчанина за системний збут наркотиків

Рівненська область 21-гру, 2018, 10:489 prov 68
Працівниками Рівненської місцевої прокуратури у суді доведено, що 28-річний житель м. Рівне з корисливих мотивів неодноразово збував охочим заборонені в обігу психотропні речовини та наркотичні засоби, а саме – амфетамін і канабіс.
Вироком суду першої інстанції обвинуваченого визнано винним у вчиненні тяжкого і середньої тяжкості злочинів у сфері обігу наркотичних засобів і психотропних речовин (ст.ст. 307, 309 КК України) та засуджено до позбавлення волі. Одночасно суд застосував вимоги ст. 75 КК України та звільнив чоловіка від відбування призначеного покарання із встановленням іспитового строку з покладенням певних обов’язків.
Проте, не погоджуючись із таким рішенням суду в частині призначеного покарання, що не відповідало ступеню тяжкості вчинених кримінальних правопорушень та особі обвинуваченого, який раніше вже був судимий, прокурор подав апеляційну скаргу, наполягаючи на ізоляції обвинуваченого від суспільства.
У підсумку, урахувавши позицію прокурора, Рівненський апеляційний суд постановив новий вирок, яким скасував оскаржуване рішення суду в частині призначеного покарання та засудив обвинуваченого до позбавлення волі строком на 4 роки і 6 місяців з конфіскацією 1/2 належного йому майна.
Засудженого взято під варту одразу після проголошення судом нового вироку.

Прес-служба прокуратури Рівненської області.
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