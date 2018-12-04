Модные куртки: какие тренды будут пользоваться популярностью в наступающем 2019 году

Куртка - это уникальный, неповторимый и удобный элемент гардероба, который согревает осенью, зимой и весной. Практичность изделия во многом определяется качественной стороной, а стилистика особенностями покроя, используемыми материалами и прочими элементами. В представленной статье постараемся рассмотреть основные тенденции, которые наблюдаются в развитии этого направления, а также дадим рекомендации относительно оптовых закупок.
Мужские модные куртки
Развитие мужской моды происходит крайне медленно, ведь для каждого молодого или пожилого человека важна практичность, тепло и прочие физические характеристики. Красота изделия отходит на задний план и не требует тщательного подбора. Тем не менее многое меняется, происходят кардинальные изменения и это важно учитывать.
Некоторые мужчины начинают оценивать внешний вид изделия, его крой, особенности подкладки. Поэтому приобретать откровенно непритязательные вещи не нужно. Сориентируйтесь на качестве и классической подаче. Если это пуховик, он должен придавать объем, но не толстить. Для кожаной куртки важны переходы, нестандартный крой и более интересные цвета, к примеру, хаки.
Особой популярностью в 2019 году будут пользоваться джинсовые вещи, которые теперь поставляются в том числе с подкладкой. Плотный материал сохранит тепло, что позволит использовать верхнюю одежду даже при относительно небольшом морозе.
Детские модные куртки
Курточки крупным и мелким оптом - это идеальная возможность создать бизнес. В направлении можно реально получить хорошую маржу при этом спрос просто колоссальный. Чтобы правильно определиться с направлением, необходимо оценить следующие тенденции, которые имеются в современном обществе:
Большинство родителей стараются покупать варианты верхней одежды на длительный срок. Но так как ребенок растет слишком быстро, нужно продумать покупку наперед. Это говорит о том факте, что следует ориентироваться на возраст ребенка и стараться закупаться вещами на размер больше.
Различия для девочек и мальчиков очевидны. Это все равно, что сравнивать мужскую и женскую куртку. В первом случае важен дизайн, расцветки яркие, отлично подходит розовые оттенки. Во втором необходимо стараться выбирать нейтральные тона, а также ориентироваться на наличие различных принтов.
Не забываем о качестве. Так как вещи такого плана всегда дороже в несколько раз, чем для взрослого человека, она должна обладать повышенной качественной стороной. Обязательно во время оптовых покупок обращайте внимание на материал, тип кроя и на прочие особенности.
Тренды в мире детской одежды плавно перетекают из года в год, поэтому ожидать серьезных изменений попросту не приходится.
Женские модные куртки
Самая разнообразная, быстроизменяющаяся группа, которую важно рассмотреть досконально.
Здесь принципиален цвет, исполнение различных аксессуаров и прочие дополнения. Вот некоторые из основных трендов, которые будут популярны в ближайшее время:
Металлические оттенки. Благородные металлы будут пользоваться спросом в данном сегменте. Насыщенный желтый, золотой и серебряный - это уникальное и практичное решение для молодого и старшего поколения. Тем не менее ограничиваться представленными цветовыми схемами не нужно, к прочим интересным решениям относится белый со сливочным подтоном, красновато-оранжевый, фиолетовый.
Наличие аксессуаров. Обычной курткой никого не удивишь, поэтому необходимо множество интересных и нестандартных дополнений, которые придадут индивидуальность образа каждой женщины. Различные пуговицы, молнии с узорами, использование принтов - все это гарантирует максимальное удовлетворение клиентов. Что касается нанесения рисунков, то наибольший интерес проявляется к этнике, анималистике и флористике.
Стеганые куртки вошли в популярность текущей зимой, поэтому необходимо ловить тренд, который уже стал явью. Как отмечают некоторые эксперты, продуктовая линейка в такой стилистике будет популярна еще длительное время.
Чтобы дополнить куртку, требуется приобретение шапок, перчаток, которые создают полноту картины. Поэтому при оптовых закупках старайтесь подбирать максимальное разнообразие дополнительных товаров.