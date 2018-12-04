В восточной части Средиземного моря можно увидеть чудный остров – Кипр. Туристы, приобретающие первый раз горящие туры на Кипр из Киева, часто думают, что он относится к Греции. Но это не так, Кипр - государство отдельное и независимое, которое с 2004 года входит в Евросоюз. Да, говорят здесь по-гречески, танцуют сиртаки и любят мусаку, однако близость к турецкой культуре видна во всем. Может быть поэтому характер острова и стал именно таким - несколько безалаберным, оптимистическим и очень-очень радушным.
В последние годы на Кипре быстрыми темпами развивается талассотерапия, при некоторых отелях Лимассола и Пафоса открыты спа-центры. В маленьком городке Полисе, который расположен на северо-западе острова, можно погрузиться в обыденную жизнь местных жителей, занимающихся сельским хозяйством и рыбалкой. Туристы о нем практически ничего не знают, с этим связана невысокая стоимость проживания. Так что, горящие туры на Кипр из Киева цены на https://tours.ua/cyprus обычно будут зависеть от курорта, который вы выберете. Самый известный и популярный курорт на Кипре это Лимассол, он же и самый крупный. Как для семейного отдыха, так и для молодежи он универсален. Очень шумный и веселый молодежный курорт - Айя-Напа, его еще называют местной «Ибицей». Дискотек, ресторанов, баров здесь хоть отбавляй. Кстати, и сами киприоты предпочитают здесь развлекаться, так как он наиболее дешевый. Ларнака более подходящий курорт для спокойного отдыха, хотя развлекательная инфраструктура слабо развита, зато пляжи замечательные, а отели недорогие. Наиболее элитным считается курорт Пафос. Здесь согласно легенде родилась сама богиня Афродита. Курорт имеет много красивых, уединенных бухт и пляжей с роскошными отелями. Обычно, здесь отдыхают очень состоятельные люди. А курорт Протарас более тихий со множеством скалистых бухт и широких пляжей. Он более бюджетный, а все развлечения не трудно найти на Айя-Напе, которая находится неподалеку. Есть на Кипре и дайвинг-центры, хотя море не такое живописное, как Красное, но много разных довольно интересных объектов, например, затонувшие корабли.
Отдых Кипр - Киев нашим туристам полюбился давно. Для этого есть все основания: во-первых, цены здесь недорогие, а обслуживание вполне приличное, во-вторых, пляжей на любой вкус здесь множество – есть и песчаные, и галечные, есть шумные и уединенные, есть для семейного отдыха и для активного. Кроме того, есть и курорты талассотерапии по приемлемым ценам, не говоря уже, об огромном количестве разных достопримечательностей, из-за которых собственно и съезжаются сюда туристы со всего мира и которыми киприоты очень гордятся. Кстати, даже горнолыжный курорт здесь есть – это природный горный заповедник Троодос, хотя он пока мало известен.
Кипр – остров небольшой, однако просто перенасыщен различными памятниками культуры, истории и природы. Это и развалины древнегреческих храмов, и остатки римских сооружений, и византийские монастыри, и величественные готические соборы. Поэтому экскурсионные туры на Кипр предложат вам обширную программу.
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