Горящие туры в Турцию из Киева

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Алания больше всего привлечет молодежь, благодаря демократичным ценам, и наличием разных достопримечательностей;
Кемер славится живописной природой и лазурным морем;
Анталия – это самый известный курорт, подойдет активным и веселым туристам;
Сиде впечатляет уютом и спокойствием, и имеет много исторических памяток;
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