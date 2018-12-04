Водія, який при вчиненні опору травмував трьох правоохоронців, взяли під варту без права внесення застави

Рівненська область 22-гру, 2018, 18:129 prov 42

Рівненською місцевою прокуратурою забезпечується процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за підозрою 42-річного жителя Хмельницької області у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 342 та ст. 348 КК України (опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків та посягання на життя працівника правоохоронного органу).

20.12.2018 судом за клопотанням слідчого поліції, погодженого прокурором, стосовно підозрюваного судом застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, 17.12.2018 у Рівному водій автомобіля Mercedes-Benz не виконав законні вимоги поліції зупинитись, які надавались через гучномовець, та у ході втечі транспортним засобом здійснив зіткнення із двома службовими автомобілями поліції. Також чоловік вчинив спробу наїзду на правоохоронців, тому ті змушені були здійснити постріли із вогнепальної зброї по колесах його авто.

Під час події троє працівників поліції отримали тілесні ушкодження.

На даний час з’ясовано, що водій перебував у стані наркотичного сп’яніння.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває і перебуває на контролі прокуратури Рівненської області.

Довідково: згідно із кримінальним законом зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 15 років або довічного позбавлення волі.

Прес-служба прокуратури Рівненської області.