Рівняни за місяць витратили 1,7 млн доларів на нові авто

У листопаді у Рівному та області зареєстрували 65 нових автомобілів, на кожен з яких витрачали по 27 тисячі доларів США.Минулого місяця у регіоні найчастіше купували машини вартістю від 17 до 35 тисяч доларів США. Їх частка склала 40%, а середня вартість кожного зареєстрованого авто становила 27 тисяч доларів. Сума витрат на нові машини рівнян у листопаді склала 1,7 мільйона доларів, – повідомляє сайт з продажу автомобілів RST.ua.Серед марок у регіоні лідером продажів стало Renault, яких купили по 12 авто. Також популярними були Kia і Mazda. Серед моделей бестселером став кросовер Kia Sportage.Загалом, минулого місяця українці придбали 7 тисяч нових автомобілів на суму понад 200 мільйонів доларів США. Найвищий показник серед усіх регіонів по середній ціні у Тернополі, де вартість кожного авто перевищувала 37 тисяч доларів. А найдешевші автомобілі купували у Житомирі – на одну машину в середньому витрачали по 25 тисяч доларів.Нагадаємо, у січні-вересні цього року в Рівному та області зареєстрували майже 600 нових автомобілів. Кожна з цих машин в середньому коштувала 31 тисячу доларів США. За 9 місяців сума покупок у Рівному перевищила 18 мільйонів доларів, якщо не враховувати вартості додаткового обладнання.