Обращение внимания на возрастные особенности детей в процессе обучения является неотъемлемой частью любых педагогических методик. Понять внутренний мир ребенка непросто. На данный момент имеются специальные педагогические разработки, позволяющие беспрепятственно решить эту проблему не только учителям, но и родителям.Министерство образования и науки Украины создало новый модуль о возрастных особенностях детей для учителей, родителей и воспитателей. Материал имеется в свободном доступе. Посмотреть или скачать информацию можно и на просторах «Ютуба».Важно отметить, что современная разработка полезна учителям и родителям учащихся. Лучше понять собственного ребенка, найти к нему подход, учитывая индивидуальные особенности – отличный способ улучшить показатели по учебе и воспитанию. Активную гражданскую позицию в этом вопросе заняла Лилия Гриневич, министр образования и науки Украины.Прекрасная возможность использования методики заключается в бесплатном просмотре материала на сайте МОН Украины или в свободном доступе на «Ютубе». Это позволить большему количеству людей применить полученные знания на практике.Авторами и лекторами модуля являются Оксана Силезии и Екатерина Сумарева – высококвалифицированные специалисты по психологии, работающие на постоянной основе с детьми разных возрастов. Они сообщают, что в материале представлены различные видео, содержащие теоретические и практические сведения, реальные примеры и задания для обсуждения.По истечении 3-месячного срока, были получены и проанализированы первые результаты. Благодарные родители, воспитатели, преподаватели, учителя делились своими мнениями по поводу представленного материала. Особенно активные обсуждения разразились на платформе Фэйсбука.Курс всем понравился. Его описывают как необходимую, соответствующую современным нормам и правилам разработку. Многие преподаватели сообщили, что приняли некоторые методы на вооружение. Одним из наиболее частых пожеланий было добавление в онлайн-курс больше практического материала. Полезные «лайфхаки», предложенные разработчикам, успешно прошли проверку на «применяемость».Для удобства изучения пользователями было предложено выпустить лекции в электронном текстовом виде. Это позволит расширить применение полученной информации на занятиях. Например, использовать выдержки из текстового варианта для создания лепбуков и прочих прикладных материалов.Как известно, некоторые люди воспринимают в большей степени информацию через зрение. Их называют «визуалами». Для этой категории граждан текстовый формат станет большим подарком.Ажиотаж, вызванный распространением нового модуля, искренне порадовал разработчиков и придал силы на дальнейшую работу!