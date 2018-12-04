Как взять костюм на прокат выгодно

Все праздники, новый год, день рождение и другие не обходятся без празднования. Обычно, когда праздник у ребенка, каждый родитель желает сделать так, чтобы малыш остался довольным и получил массу эмоций и впечатлений. Сделать замечательный праздник можно при помощи специальных костюмов, которые идеально подчеркнут тематику праздника, вечеринки.
Ни для кого не секрет, что красивый карнавальный костюм стоит недешево. Не каждый человек может позволить себе приобрести его. Чтобы порадовать своего ребенка и не оставить его без праздника можно взять костюм на прокат. Сайт RIA.biz переполнен предложениями сдачи костюмов на прокат. Здесь собраны 32 объявления со всей Украины, среди которых можно подобрать для себя или своего малыша красивый, тематический костюм к празднику.
Почему стоит делать покупки на RIA
• Бесплатное пользование сайтом;
• Большой ассортимент костюмов;
• Адекватные цены;
• Пользование сайтом в любое время суток.
Как найти подходящий костюм?
Зайдя на сайт перед собой, вы увидите параметры, в которых указаны категории среди них: детские костюмы, карнавальные костюмы, свадебные платья. Благодаря категориям поиск удобный и не занимает много времени. Сайт работает круглосуточно, поэтому подобрать для себя подходящий вариант или приобрести его можно в любое время суток.
Если, пролистав категории, вы не смогли ничего подобрать, можно воспользоваться строкой поиска, введя в нее слово, что вы ищете. Таким образом, вам система выдаст результат поиска. Для более удобного поиска вы можете проставить регион, стоимость, которую готовы потратить на покупку.
К каждому продающемуся товару есть реальное фото, описание. На сайте предоставляют костюмы на прокат как салоны, так и физические лица. Среди большого ассортимента можно выбрать костюм любимого героя ребенка, это может быть черепаха, принцесса, снеговик, Маша.
Если вы подобрали подходящий костюм, и собираетесь приобрести его, к примеру, завтра, достаточно добавить объявление в избранные, для этого нажмите на звездочку, и оно автоматически поместиться в корзину покупок, вы его не потеряете.
Для начала покупок желательно зарегистрироваться, регистрация легкая и не займет у вас много времени. После нее вы получите личный кабинет, в нем можно просматривать заказы и отслеживать их состояние. Также в режиме онлайн связываться с продавцом и задавать ему интересующие вас вопросы.
На сайте продают только проверенные продавцы. Поэтому нет никакого мошенничества и нечестных сделок. Прежде чем подать товар на продажу, продавец проходит регистрацию, а после тщательную проверку администрацией сайта. Оплата за выбранный товар происходит только после его получения, но никак не наперед.
Стоит также отметить бесплатное пользование сайтом. За свои покупки вы не платите никаких взносов и комиссий, все справедливо. Это также касается и продавцов, на сайте они могут заработать себе хорошую репутацию, так как чем больше чистых сделок, тем больше покупателей. За каждую успешно проведенную сделку продавец получает балы, которые подымают его рейтинг.
Если нужно срочно продать или сдать, вы можете воспользоваться ТОПом. В нем собраны самые свежие и выгодные объявления. Таким образом, покупателю проще сделать свой выбор и подобрать наиболее подходящий вариант для себя.
При возникновении каких-либо вопросов вы сможете обратиться в круглосуточную службу поддержки, где опытные модераторы всегда придут на помощь и помогут решить любые вопросы. RIA – это гарантия качества и чистых сделок.