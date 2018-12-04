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Україна може відновити ядерний статус

Україна і світ 24-гру, 2018, 13:279 prov 0
Українці розмістили на сайті Президента України Петра Порошенка петицію з пропозицією відновити обороноздатність країни шляхом відновлення ядерної зброї.
Так, зокрема, Президенту пропонують залучити спеціалістів для поновлення ядерного статусу країни, а також відновити балістичні ракети, здатні нести ядерні боєголовки ("Скальпель", "Воєвода") на підприємстві "Южмаш".
Україна може відновити ядерний статус

Крім того, пропонується виділити фінансування на створення усіх умов для виробництва, зберігання та модифікації ядерної зброї.
Петиція була створена 20 грудня і наразі зібрала 37 з 25 тис. необхідних голосів. Збір підписів триватиме ще 88 днів.
Нагадаємо, Україна втратила ядерний статус 2 червня 1996 року.
Як повідомлялося, Президент Росії Володимир Путін заявив про небезпеку ядерної війни, у зв’язку з чим Росія "змушена створити нову зброю".
Напередодні Росія повернула собі військові літаки, що перевозять ядерну зброю.
Джерело: УНІАН
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