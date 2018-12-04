Подстригите меня модно… на Новый год

Выглядеть ухоженно и привлекательно, стремиться каждая женщина современного общества. Идти в ногу со временем, следить за новинками модной индустрии вошло в привычку у многих представительниц прекрасного пола. Качественная одежда, здоровая кожа, белоснежная улыбка, ну и конечно, современная прическа – верные спутники безупречного образа. Остановимся на 10 модных тенденциях стрижек для женщин в 2019 году. Покупаем необходимые инструменты, в первую очередь покупаем выпрямитель для волос и т. д.
Зеркало с подсветкой Вам поможет определится с прическами из Топ актуальных стрижек в 2019 году.
1.Классическое каре
Универсальный вариант стрижки – классическое каре. С челкой или без нее, удлиненное или короткое - остается востребованным на протяжении многих лет. Аккуратный и законченный образ, неприхотливость в уходе – неизменные достоинства этого вида каре.
2.Каре – боб
Каре – боб, сочетает в себе изысканный и игривый образ. Она состоит из элементов нескольких стрижек и никогда не потеряет своей актуальности. Прекрасно подчеркнет контур лица и поможет визуально увеличить объем тонких волос.
3.Ассиметричное каре
Основу ассиметричного каре составляет – классическое каре. Отличительной особенностью данного вида прически – является разная длина волос по обе стороны лица. Это быстрый способ изменить имидж, внести некую изюминку в свой образ. Наличие челки придаст вашей стрижке игривость и привлекательность.
4.Каре с выбритыми висками
Этот вид каре выбирают эпатажные, стремящиеся показать себя, храбрые и дерзкие. Особенно актуально каре с оголенными висками смотрится на контрастных оттенках волос.
5.Паж
Стрижку «паж» выбирают сильные и уверенные в себе женщины. Со времен Мирей Матье эта прическа не теряет своих поклонников. Она долго сохраняет форму, практична и проста в укладке.
6.Гарсон
Женщины, перешагнувшие пятидесятилетний рубеж, выбирая стрижку «гарсон» - делают правильный выбор. Эта прическа имеет французские корни, а следовательно, как и все французское имеет свой непередаваемый шик. Ультро-короткий, короткий или удлиненный – «гарсон» всегда поможет омолодиться и чувствовать себя уверенно и энергично женщинам любого возрасти. Несомненно, эта стрижка требует постоянного ухода и укладки. Также, не советуем выбирать этот вид стрижки круглолицым женщинам.
7.Пикси
Эту прическу ввела в моду Одри Хепбмен в фильме «Римские каникулы». Она до сих пор актуальна. На короткой длине волос – выглядит смело и изящно, а на средней - приобретает оттенок воздушности. Эта стрижка имеет множество вариантов укладки, а, следовательно, дает возможность своей обладательнице каждый день примерять новый образ.
8.Каскад
Особенность этого вида стрижки состоит в чередующихся по длине прядях, создавая чарующий водопад. Идеально подходит для средних и длинных волос. Эта стрижка легка в укладке, достаточно высушить волосы феном, слегка придав направление прядям.
9.Длинные волосы с выбритым виском и затылком
Неожиданное и дерзкое решение пришлось по душе многим девушкам. Украсить и слегка смягчить образ помогут тугие пучки, косы. Оголенную часть виска и затылка модно украшать татуировками и резным рисунком.
Изменяя прическу – изменяешь душевное состояние. Пусть 2019 год принесет вам любовь, здоровье, бодрость, хорошее настроение и позитивные мысли. А с таким подарочным набором, любая прическа будет смотреться гармонично.