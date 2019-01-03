Неповнолітні вчинили розбійний напад на пенсіонерку

Рівненська область 03-січ, 2019, 11:279 prov 138

В ніч перед Різдвом, 25 грудня, двоє неповнолітніх мешканців Острозького району (14 та 16 років) вчинили розбійний напад на 83-річну бабусю.

Хлопці вдерлися до помешкання пенсіонерки, яка проживає сама, вибивши двері, та, погрожуючи вбивством, завдали їй удари по голові та тілу. Задля збереження власного життя жінка передала розбійникам те, що вони вимагали – гроші, які при собі мала. Забравши 600 гривень, а також старенький мобільний телефон Nokia 1600 та деякі продукти харчування, хлопці покинули помешкання жінки.

Станом на сьогодні триває досудове розслідування. Слідчим поліції за погодженням із прокурором 29.12.2018 повідомлено неповнолітнім про підозру у вчиненні розбою, поєднаного із проникненням у житло, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст.187 Кримінального кодексу України).

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

За вчинений розбійний напад підліткам загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.



За матеріалами Здолбунівської місцевої прокуратури.

Джерело: https://zdolbunivprok.rv.ua