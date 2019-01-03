Рівне:

Уход за деревянной мебелью

Порадниця 03-січ, 2019, 11:479 prov 144
Мебель, сделанная из дерева, не требует такого строгого ухода, как другие виды мебели. Но за ней также необходимо ухаживать. Есть специальные правила по уходу за мебелью. Продукция немецкого бренда Emsal https://moregoods.com.ua/ представляет из себя высококачественные средства для ухода за мебелью, половым покрытием из разных материалов, мягкой мебелью, а также другие поверхности.
Правил ухода за мебелью вообще много, но в этой статье лишь сводка основных правил.
- Деревянную мебель следует протирать в два этапа – сначала мягкой, чуть влажной тряпочкой, а потом сухой тканью. Очень важно: когда вы вытираете мебель влажной тряпкой, будьте аккуратны, чтобы вода попала в щели и стыки на поверхности мебели!
- Время от времени деревянную поверхность нужно обрабатывать различными полиролями – но никогда не забывайте: кухонную мебель и обеденные столы протирать полиролями нельзя, иначе они могут попасть в пищу и вызвать отравление.
- Отпечатки пальцев и жир на гладко отполированной поверхности мебели можно счистить тальком.
- Для того чтобы скрыть мелкие царапинки на поверхности мебели, их нужно натереть пчелиным воском – ничего не будет видно.
- Для чистки деревянных поверхностей ни в коем случае не следует использовать грубые губки, или (не дай бог!) губки с металлическим волокном. Бархатные или фланелевые тряпочки гораздо больше подойдут для этого .
- Чтобы «освежить» деревянную мебель, можно протереть ее раствором из скипидара, льняного масла и уксуса (2:2:1)
- Если вы хотите, чтобы металлическая фурнитура блестела, используйте 30% раствор нашатырного спирта. После использования этого средства, тщательно отполируйте мебель. Она будет сиять, как новенькая!
- Если на полировке вы оставили след от горячей тарелки или чашки, его можно удалить, втерев в поверхность раствор растительного масла и спирта.
Различные породы дерева имеют свои специфические особенности о них нельзя забывать.
- Чтобы почистить дубовую мебель, нужно использовать теплое пиво. А завершить «пивную» чистку следует смесью из прокипяченного пива (200 г), воска и сахара (1 ч. ложка).
- Для ухода за разными породами красного дерева используйте влажную, тщательно выжатую тряпочку, а после этого хорошенько протирайте сухой тряпкой. Время от времени мебель из красного дерева нужно протирать репейным маслом, чтобы улучшить качество ее поверхности.
- Небольшие царапинки на мебели из твердых пород дерева (красное дерево, орех, дуб и т.п.) можно устранить , протерев тампоном, смоченном в слабеньком растворе йода.
- Ореховую мебель необходимо обрабатывать раствором из олифы и спирта (50/50), а потом, когда мебель полностью высохнет, нужно хорошенько отполировать шерстяной тряпочкой.
Соблюдайте эти несложные правила, и ваша мебель будет всегда выглядеть, как новая!
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