СБУ затримала кавказького «злодія в законі», який нелегально прибув в Україну

Івано-Франківська область 04-січ, 2019, 11:579 prov 65

Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ затримали на Івано-Франківщині «злодія в законі», який нелегально прибув в Україну.

Оперативники спецслужби встановили, що представник кримінальних кіл однієї з країн Південного Кавказу на прізвисько «Тенго Гальський», використовуючи фіктивні документи незаконно в’їхав на територію нашої держави. За оперативною інформацією, зловмисник прибув до України для координації діяльності організованих злочинних угруповань. «Злодій в законі» мав взяти під контроль перерозподіл грошових потоків від крадіжок, грабежів, розбійних нападів та викрадення автомобілів в столичному регіоні.

Співробітники СБУ затримали зловмисника в одному з комплексів відпочинку Івано-Франківської області. Під час затримання правоохоронці виявили у кримінальника пістолет ПМ та підроблені документи для незаконного перебування в Україні. Вилучені предмети направлено на експертизу.

Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 263 Кримінального кодексу України та встановлюються інші обставини протиправної діяльності затриманого. Операція із викриття зловмисника проводилась спільно із спецпідрозділами Служби безпеки України в Одеській та Івано-Франківській областях.

Прес-центр СБ України.